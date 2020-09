Emmy 2020: Jeremy Strong es el mejor actor protagonista en serie dramática por 'Succession'

Jason Bateman ('Ozark'), Billy Porter ('Pose'), su compañero Brian Cox ('Succession'), Steve Carell ('The Morning Show') y Sterling K. Brown ('This is Us') se enfrentaban en la categoría de protagonista en serie dramática, que se ha llevado Jeremy Strong por 'Succession'.

Una familia condenada... al éxito

Dos temporadas han sido suficientes para que la serie creada por Jesse Armstrong se haya convertido en la favorita de medio mundo y, probablemente, en una de las candidatas a arrasar en su categoría.

La saga de los Roy, la familia disfuncional de moda del nuevo milenio, sirve en bandeja el primer Emmy para Strong, uno de los grandes protagonistas de una serie que ya podemos considerar "clásico moderno" tras su éxito en los pasados Globos de Oro o la anterior edición de los Emmy.

'Succession' es un drama familiar que cuenta la historia de los Roy, dueños de un gran emporio mediático que maneja con firmeza Logan Roy ( Brian Cox). La capacidad de la serie para empatizar con unos personajes de tamaña bajeza es posiblemente la mayor de sus virtudes.