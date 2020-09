Amazon compra ‘Borat 2’: Sacha Baron Cohen caldeará las elecciones de EE.UU. con su estreno en Prime Video a finales de octubre

Hace unas semanas os informábamos, no con poco entusiasmo, de que Sacha Baron Cohen estaba a la caza y captura de distribución para 'Borat 2', la secuela del magnífico delirio estrenado en 2006 en la que el cómico dio vida al periodista kazajo, incomodando a medio mundo y haciéndose con el Globo de Oro al Mejor Actor en una Comedia o Musical.

Pues bien, Deadline acaba de confirmar en exclusiva que el regreso de Borat, cuyo título completo podría ser, según una filtración, 'Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan' —ahí es nada—, ya ha encontrado hogar en Amazon Prime Video, y se estrenará a finales de octubre en 240 países.

El contenido de esta nueva 'Borat', rodado en secreto y a toda velocidad antes de que las restricciones por la pandemia de Coronavirus se recrudeciesen, continúa siendo un misterio, pero la estrategia de Cohen de pisar el acelerador para tenerla lista antes de las elecciones norteamericanas augura una nueva dosis de ese humor cáustico capaz de levantar ampollas que tan buenos resultados le dio hace catorce años.

Mientras esperamos con los brazos abiertos una 'Borat 2' cuyo rodaje, según cuentan las fuentes de Deadline, ha sido lo suficientemente arriesgado como para que su protagonista haya tenido que filmar varias secuencias con chaleco antibalas, no puedo hacer menos que recomendar que echéis un vistazo a la estupenda serie '¿Quién es América?'. Sacha Baron Cohen en estado puro.