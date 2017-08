Tráiler de 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya', el polémico drama de Angelina Jolie para Netflix

Angelina Jolie debutó como directora hace ya 10 años con el documental 'A Place in Time', dando el salto a la ficción en 2011 con 'En tierra de sangre y miel' ('In the Land of Blood and Honey'). Después llegarían 'Invencible' ('Unbroken') y 'Frente al mar' ('By the Sea'), su última colaboración con Brad Pitt antes de que decidieran separarse. Ahora vuelve tras las cámaras con 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' ('First They Killed My Father'), una polémica película que ha hecho para Netflix de la que ya podemos ver su tráiler.

La película ha sido objeto de una fuerte controversia tras la aparición de un artículo que señalaba que había usado un método un tanto cruel durante el proceso de casting: la directora del mismo supuestamente daba dinero a los niños pobres que se habían presentado para acto seguido quitárselo a modo de ejercicio interpretativo. La actriz y directora no tardó en desmentirlo, pero el daño ya estaba hecho.

Recordemos que 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' está basada en el libro de memorias de Loung Ung y nada su experiencia cuando fue forzada a convertirse en niña soldado durante el régimen de Pol Pot, con los Jemeres Rojos imponiendo el terror con sus terribles masacres. La propio Jolie ha escrito el guion en colaboración con Ung, mientras que la debutante Sareum Srey Moch lidera un reparto sin rostros conocidos por el público.

Probablemente buscando una mayor sensación de realismo, 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' se rodó en escenarios naturales en el país del título, algo que seguramente hizo que el presupuesto se elevase, pero a día de hoy se desconoce cuánto costó hacerla. Lo que sí es seguro es que Netflix tiene previsto estrenar la película el próximo 15 de septiembre, poniéndola a disposición de los clientes que tiene a lo largo de todo el mundo.