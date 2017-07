Tráiler de 'Stronger': el drama de Jake Gyllenhaal sin piernas tras el atentado de Boston

En Hollywood no es tan raro que estrenen dos películas primas hermanas en un corto espacio de tiempo. Ahí están los casos de 'Armageddon' y 'Deep Impact', 'Bichos ('A Bug's Life')' y 'Hormigaz' ('Antz') o 'Sin compromiso' ('No Strings Attached') y 'Con derecho a roce' ('Friends with Benefits'). Ni siquiera el atentado terrorista en el maratón de Boston se libra, pues hace poco vimos 'Día de patriotas' ('Patriots Day') y ahora toca echarle un ojo al tráiler de 'Stronger'.

En esta ocasión la presencia de Jake Gyllenhaal es el gran reclamo de una película que se centrará en la figura de Jeff Bauman, un hombre que estaba esperando en la meta la llegada de su ex-novia y que perdió las dos piernas como consecuencia de la explosión. Sin embargo, eso no es más que el comienzo de la historia, pues su ayuda resultó esencial para ayudar a que la policía diese con los responsables del ataque terrorista. Su dura rehabilitación también tendrá bastante espacio.

Visto el tráiler, parece claro que 'Stronger' va a optar por un tono muy diferente al de 'Día de patriotas', optando por indagar más en el drama humano a través de los drásticos cambios sufridos por su protagonista. Acompañando a Gyllenhaal encontramos a Tatiana Maslany, protagonista de la televisiva 'Orphan Black', Miranda Richardson y Clancy Brown.

De la puesta en escena se ocupa David Gordon Green, responsable de títulos tan diferentes entre sí como la magnífica 'All the Real Girl Girls', la simpática 'Superfumados' ('Pineapple Express') o la reivindicable 'Joe'. Los cinéfilos de Estados Unidos podrán verla a partir del próximo 22 de septiembre y por el momento no tiene fecha de estreno prevista en España. Ya la cinta de Peter Berg nos llegó con varios meses de retraso...

PD: Os dejo también el cartel de la película: