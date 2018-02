Hace tiempo que Terrence Malick tiene la costumbre de rodar tanto metraje para sus películas que ya no solamente podemos hablar de escenas eliminadas, sino incluso de personajes. Él mismo ha hecho varios cambios en algunas de sus obras, pero todo hacía pensar que en algún momento se haría algo más elaborado con todos esos descartes y ese día ha llegado. Aquí os traemos el tráiler de 'Thy Kingdom Come': el inesperado spin-off de 'To The Wonder' protagonizado por Javier Bardem.

Como muchos recordaréis, el actor español dio vida en 'The Wonder' al padre Quintana, pero lo que quizá desconozcáis es que Malick encargó al fotorreportero Eugene Richards que fuese a un pueblo de Oklahoma y rodase allí con Bardem metido en el personaje. Allí tuvo la ocasión de hablar desde con un líder de Ku Kux Klan hasta con una mujer víctima de asaltos sexuales. Parte de ese metraje ya apareció en la película, pero había bastante más que no se había utilizado hasta ahora.

La cuestión es que lo rodado tuvo tal impacto en Richards que optó por pedir permiso a Malick para utilizarlo. Finalmente consiguió hacerse con los derechos y ha acabado realizando un mediometraje de 43 minutos de duración que se estrenará mundialmente en la próxima edición del Festival South by Southwest (SXSW).

Como es lógico, algunos de los entrevistados estaban familiarizados con el rostro de Bardem. Había quien lo asociaba principalmente a su oscarizado rol como psicópata en 'No es país para viejos' ('No Country For Old Men'), otros por su relación con Penélope Cruz y en algunos casos simplemente no sabían quién es. Lo importante en palabras de Richards es que: "Al final eso no le importaba a nadie quién era más allá de que estaba ahí para escuchar”.