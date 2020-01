Tráiler de 'Devs', la primera serie de ciencia ficción del director de 'Ex Machina' y 'Aniquilación'

Como parte de su acuerdo con FX Productions, Alex Garland, director de 'Ex Machina' o 'Aniquilación', continúa con su ciencia ficción personal en una nueva miniserie de ocho episodios tan enigmática como de costumbre titulada 'Devs'.

La ciencia ficción del futuro

La nueva serie de Alex Garland no parece estar muy alejada del amplio universo del futuro cercano que mostraba en su obra maestra 'Ex Machina', su cima del hombre contra la tecnología. 'Devs' sigue a una ingeniera informática que investiga los secretos de su empresa, ya que cree que está detrás de la desaparición de su novio.

La intención es que la serie sea una pieza clave de la extensión de FX en Hulu, donde emitirá sus dos primeros episodios el próximo 5 de marzo. "Estoy preocupado por el futuro, aunque no soy pesimista. Creo que está claro que la tecnología y los avances tecnológicos están ocurriendo a un ritmo que no podemos mantener. La tecnología no tiene control ni equilibrio, no es algo bueno ", afirma Garland poniendo las redes sociales como ejemplo. "Con las elecciones, Twitter y la forma en que la información se difunde de manera distorsionada ... está causando situaciones problemáticas en todo el mundo".

Hasta el momento, no ha habido mucha promoción más allá de su panel en la Comic-Con de Nueva York el otoño pasado. FX lanzó un puñado de imágenes y se abstuvo de establecer su fecha de estreno en ese momento. Ahora FX ha anunciado la fecha de estreno junto a su tráiler. Aquí estamos esperando, Alex.