'Lo que hacemos en las sombras', 'Archer', 'Atlanta' y más series ya tienen fecha de estreno para sus nuevas temporadas

El tráiler de 'Fargo' (y su estreno el 17 de abril) no es la única noticia que nos ha dejado la sesión de los TCA con la cadena de cable FX. También tenemos las fechas de regreso de series como 'Lo que hacemos en las sombras', 'Archer', 'Atlanta' y el estreno de otras novedades.

El 15 de abril, la cadena estrenará la temporda 2 de 'Lo que hacemos en las sombras', la maravillosa comedia creada por Jemaine Clement y que se posicionó el año pasado entre lo más destacado para los editores de Espinof, incluyendo el que suscribe.

La serie, que esperamos que llegue a HBO España al día siguiente, coincide en día de estreno con 'Mrs. America', la serie protagonizada por Cate Blanchett y que gira en torno a la campaña de la enmienda de igualdad de la constitución estadounidense.

Marzo "estrenoso"

Pero antes que esto tenemos varías series en marzo: el 2 llegará 'Breeders', la nueva comedia de Martin Freeman; el 4, 'Dave', creada por Dave Burd, aka Lil Dicky; 'Devs', la serie de Alex Garland llegará el 5 de marzo, junto a las nuevas temporada de 'Better Things' y 'Cake'; finalmente el 6 es el turno de la docuserie 'The Most Dangerous Animal of All'.

Por último, y ya sin fechas concretas, nos encontramos con la undécima temporada de 'Archer', que se estrenará en FXX en algún momento de mayo. La tercera temporada de 'Atlanta', la genial serie de Donald Glover, aterrizará en la cadena en 2021. Probablemente en enero, según el jefe de la cadena. Y ojo, porque la idea es tener la cuarta temporada a finales de ese mismo año.