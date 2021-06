Tráiler de 'I Think You Should Leave (with Tim Robinson)': la temporada 2 de la serie cómica de Netflix llega en julio

Todos los que llevamos un par de años obsesionados con la primera temporada de 'I Think You Should Leave (with Tim Robinson)' estamos de enhorabuena: el show de humor de Netflix regresa con su temporada 2 el próximo mes de julio.

Vuelve la risa loca

El tráiler presenta a la estrella y creador Tim Robinson cantando algunas de las canciones de la temporada 1, como Friday Night o Moon River Rock. A él se une Sam Richardson, co-creador de 'Detroiters'. La serie es una creación de Robinson y Zach Kanin y cuenta con la producción ejecutiva de Andy Samberg, Akiva Schaffer y Jorma Taccone, AKA The Lonely Island.

Tras el anuncio, el co-creador Zach Kanin dijo sobre la renovación de la serie: "Estamos muy emocionados de trabajar con The Lonely Island, Irony Point y Netflix para hacer otra temporada de la serie. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de hacerlo de nuevo".

Ha sido una verdadera sorpresa para los fans de la serie, que se movía entre la demencia absoluta y la pochez extrema, ofreciendo un humor que si bien no era para todos los gustos, era un soplo de aire fresco cuanto menos. La segunda temporada de 'I Think You Should Leave (with Tim Robinson)' llega a Netflix el próximo 6 de julio.