El tráiler de 'Joker 2' y su relación con la música confirma una peculiar tendencia actual de la industria

Anoche pudimos ver el tráiler con las primeras imágenes de 'Joker: Folie a Deux', que nos presentaban a un Joaquin Phoenix en los huesos con sus ya características pintas del payaso de Batman, y también a su media naranja, una Lady Gaga como Harley Quinn, preparada para robarle el corazón. Hay escenas de psiquiátricos, risas psicópatas, enfrentamientos contra las fuerzas del orden, y algún que otro bailecito cerca de instrumentos.

La realidad es que 'Joker 2', a pesar de que no ha querido ser etiquetada como tal por parte de Warner, y como desveló Variety recientemente: será un musical. Concretamente uno de versiones, con al menos 15 covers al estilo 'Moulin Rouge'. Pero por mucho jugueteo que veamos entre sus paraguas de colores, pianos, acercamientos al micrófono, y nada menos que un poster bailando bajo la luz de los focos, ni una sola estrofa es cantada en este primer tráiler.

Los tráilers, mejor sin canciones

Y es que la confusión es normal. El propio director de fotografía de la película insistía en que no era un musical, sino "una película con música", antes de que saliera el artículo de Variety. Viendo el tráiler de ayer, las pistas están claramente ahí para el que quiera armar el puzle, pero un espectador despistado podría seguir sin tener ni idea de que lo es.

Todo esto puede parecer una coincidencia, pero lo que decimos forma parte de una tendencia creciente dentro del marketing en Hollywood. Hay grandes conflictos internos dentro de la industria de cara a cómo presentar las películas musicales. El musical es un género que divide mucho a la audiencia. En los últimos años, muchos han funcionado peor en taquilla de lo que se esperaba, e incluso grandes de la industria como Steven Spielberg con su 'West Side Story' no han podido librarse de ello.

Más allá de anomalías como 'La La Land' o 'Hamilton', desde Hollywood han entendido que el espectador medio no quiere ir a ver un musical a no ser que sea específicamente fan del género. Sin embargo, los musicales siguen haciéndose y teniendo éxito, con los casos recientes de 'Wonka' o 'Chicas Malas', por ejemplo. ¿La razón? Esconder que son musicales en su promoción. Algo que suele pillar desprevenida a la audiencia, pero no necesariamente de forma negativa.

El musical no ha muerto y nada apunta a que vaya a hacerlo a corto plazo, pero sí ha aprendido a esconder su condición de cara a atraer espectadores más cínicos con el género. La intención es ganarlos en las salas, y no en opiniones preconcebidas que podrían tener viendo carteles y tráilers. La secuela de 'Joker' es la siguiente en, al menos de momento, seguir esta filosofía. Quizás en una película tan popular como la protagonizada por el villano de DC, el estudio se atreva a prodigar con mayor orgullo su música en los próximos tráilers.

