'Hamilton' confirma su éxito en Disney+: hubo un 46,6% más de descargas de la aplicación durante el fin de semana del estreno

Que el fenomeno musical de 'Hamilton' iba a funcionar en Disney+ estaba bastante claro. Si bien siempre se alberga dudas al respecto, una grabación con el reparto original de una obra de su calibre es una inversión segura aun habiendo pagado 75 millones por ella. Pero a falta de cifras oficiales, solo podemos intuir el verdadero alcance de su éxito.

Variety informa que la firma de analíticas Apptopia ha detectado que la aplicación de Disney+ ha sido descargada este pasado fin de semana 752.451 veces en todo el mundo, incluyendo casi medio millón (458.796) solo en Estados Unidos. Esto muestra un incremento del 46.6% en el número de descargas respecto a un fin de semana cualquiera de junio (un 74% en el país norteamericano).

Si bien en España no era el único estreno gordo ('Onward' también llegaba), la llegada de 'Hamilton' era el evento del mes para la plataforma del ratón y, teniendo en cuenta cómo está la taquilla (y la programación de los cines no demasiado estimulante) podríamos decir que, desde luego, era el estreno de la semana.

No sabemos el ratio entre descarga de aplicación y suscriptor pero sí que, desde hace unas semanas, Disney+ ha eliminado la semana de prueba, por lo que aquí tenemos un flujo considerable de clientes de pago uniéndose a los 54.5 millones de cuentas que la compañía reportó en mayo. Según Forbes, estos nuevos clientes se traducirían a unos 5.26 millones de dólares frescos.

'Hamilton' y el teatro en televisión

Por otro lado, la llegada al streaming de 'Hamilton' podría ser el heraldo de una nueva era en el mundo del teatro musical para hacerlo accesible a todo el mundo. No hay nada que pueda compararse a la experiencia de vivir un gran espectáculo en directo, pero no todo el mundo puede permitírselo ya no por temas monetarios sino por pura geografía.

Por tanto, son más que bienvenidas cualquier tipo de iniciativa que permitan "exportar" a la pantalla las grandes producciones teatrales que se prodigan en todo el mundo. Sobre todo las que ya están más que amortizadas. Producir teatro es muy sacrificado, muy arriesgado y no es cuestión de tirar por tierra años de preparación por estrenarlo en Netflix.

En los últimos años hemos visto tímidos intentos por trasladar el teatro a la televisión. En España, el mítico Estudio 1 de TVE tuvo un fugaz regreso a principios de los diez, HBO prepara, a su vez una antología sobre artes escénicas.

En USA, existe Broadway HD con decenas de producciones teatrales en streaming; PBS suele emitir grabaciones y cadenas como NBC y FOX se dedicaron hace unos años a hacer sus propias versiones de 'Grease', 'Jesus Christ Superstar: Live in Concert' y 'Sonrisas y lágrimas' entre otras con resultado positivo.

Desde luego, hay que tener en cuenta que 'Hamilton' es una excepción en cuanto a su condición de fenómeno total. Pero en una guerra del streaming hambrienta de contenidos de todo tipo, este tipo de filmaciones podrían tener muy buena cabida en los catálogos de las plataformas.