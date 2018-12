Tráiler de 'Les Misérables': Dominic West y David Oyelowo se enfrentan en la nueva adaptación de BBC

Aunque muchos tengamos el musical de 'Los miserables' hasta en el tuétano (hay veces que me pongo a cantar 'One day more' sin venir a cuento de nada), la inmensa obra de Victor Hugo iba mucho más allá de una historia de amor y otra de redención entrelazadas, y retrataba toda una generación de desheredados en la Francia del siglo XIX. Todo un clásico de la literatura que tiene nueva adaptación en manos de BBC.

Así, el ente público británico ha presentado el tráiler de 'Les Misérables', su ambiciosa miniserie (no musical) que pretende adaptar en seis episodios la obra francesa con un reparto encabezado por Dominic West como Jean Valjean y David Oyelowo como su perseguidor Javert.

Andrew Davies, quien ha llevado multitud de grandes adaptaciones para BBC, incluyendo la ambiciosa 'Guerra y Paz' que pudimos disfrutar hace poco, es el encargado de trasladar a pantalla la historia de Jean Valjean, fugitivo de la justicia que decide tener una nueva vida como hombre honrado. Decisión que será truncada por el implacable Javert.

En el reparto, además de a West y a Oyelowo, nos encontramso con Lily Collins como Fantine, Adeel Akhtar y Olivia Colman como Monsieur y Madame Thénardier, Ellie Bamber como Cosette, Josh O’Connor como Marius y Erin Kellyman como Eponine. Un gran reparto que espero funcione bien en esta gran historia.

Todavía la cadena británica no ha anunciado fecha de estreno, pero la idea es estrenarla ya en 2019 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos (a través de PBS). En España todavía no sabemos cómo podremos ver esta nueva adaptación de 'Los Miserables', pero me imagino que no tardaremos mucho en ver algún anuncio al respecto.