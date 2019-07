Tráiler de 'Light of my Life': Casey Affleck protege a su hija en un post-apocalipsis sin mujeres

Casey Affleck parece que se lo tomó con calma tras su muy merecido Óscar al mejor actor por su participación en 'Manchester frente al mar'. Apenas se le ha visto en un par de títulos desde entonces, pero ahora regresa a lo grande con 'Light of My Life', cinta que protagoniza, escribe y dirige de la que ya podemos ver su tráiler.

En 'Light of my Life' veremos a Affleck dando vida a un padre dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a su hija. Su unión será puesta a prueba en un mundo en el que una epidemia acabó con todas las mujeres del planeta hace una década. Normal que tenga miedo de que pueda pasarle algo.

Cartel y fecha de estreno

Presentada durante el último Festival de Berlín, 'Light of My Life' es la primera película dirigida por Affleck desde 'I'm Still Here', estrenada hace ya nueve años. Eso sí, para ver la que ahora nos ocupa no tendremos que esperar tanto, ya que llegará a los cines este próximo 9 de agosto.

En esta ocasión Affleck ha contado con la presencia de la joven actriz Anna Pniowsky, toda una revelación para aquellos que ya han podido verla, Tom Green y Elisabeth Moss, que da vida a la mujer de Affleck en una serie de flashbacks a lo largo de la cinta.

Por cierto, la polémica ha rodeado a la película por el hecho de estar situado en una sociedad sin mujeres, ya que Affleck fue muy criticado por dos acusaciones de acoso sexual que recibió precisamente en el rodaje de su anterior película tras las cámaras y que se cerraron con un acuerdo extrajudicial. Él afirmó que no tenía nada que ver y que la había escrito antes de la aparición del movimiento #MeToo.