Tráiler de 'La llorona': la nueva película de los productores de 'Expediente Warren' nos trae la aterradora leyenda mexicana

-¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de la llorona? -La mujer que llora.

Este diálogo de besugos no es una broma, es producto del doblaje al traducir literalmente todo lo inglés al español. El cómico intercambio lo puedes encontrar en el primer tráiler de 'La llorona' ('The Curse of La Llorona'), un film de terror basado en la popular leyenda mexicana que se estrenará en cines el 19 de abril de 2019.

Oficialmente, no se dice que sea un nuevo spin-off del "Warrenverso", sin embargo, están detrás los productores de la franquicia 'Expediente Warren' ('The Conjuring'), incluyendo a James Wan, y en el vídeo aparece el actor Tony Amendola, aparentemente dando vida al mismo personaje (el padre Pérez) que hacía en 'Annabelle'. De hecho, la historia de esa película ocurría en 1967 y la de 'La llorona' está ambientada en los 70 así que todo apunta que, salvo sorpresa, tienen lugar en el mismo universo.

Tony Amendola como el padre Pérez en Annabelle

Vídeo doblado al español:

La Llorona. Una leyenda. Una aparición horrible, atrapada entre el cielo y el infierno, sellada por un destino terrible que ella misma se provocó. La sola mención de su nombre aterroriza al mundo desde hace varias generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en un río agitado durante un ataque de celos y furia, y luego se tiró, mientras los lloraba. Ahora, sus lágrimas son eternas. Y también letales; quien escuche su llamada mortal en la noche, está condenado. La Llorona se desliza entre las sombras y se alimenta de niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo es cada vez más voraz... Y sus métodos, cada vez más aterradores.

En la década de 1970, en Los Ángeles, La Llorona acecha en la noche... y a los niños. Una trabajadora social ignora la inquietante advertencia de una madre afligida acusada de poner en riesgo a sus hijos. De pronto, ella y sus hijos se ven arrastrados a un mundo supernatural y aterrador. La única esperanza para sobrevivir a la ira mortal de La Llorona pueden ser un cura desilusionado y el misticismo que profesa para mantener el mal a raya, en los límites entre el miedo y la fe. Cuídate cuando oigas su lamento espeluznante: ella hará todo lo posible por llevarte a la oscuridad. Porque su angustia no tiene consuelo. Su alma no conoce la clemencia. Y no podrás escapar de la maldición de La Llorona...

'La llorona' ha sido dirigida por Michael Chaves, que debuta en el largometraje y cuyo siguiente trabajo será rodar 'Expediente Warren 3', otra probable pista de que los productores de la saga han insertado la historia de la Llorona en el Warrenverso. El reparto está encabezado por Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, Jaynee-Lynne Kinchen, Roman Christou y Tony Amendola, entre otros.