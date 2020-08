Tráiler de 'On the Rocks': Sofia Coppola se reencuentra con Bill Murray en la nueva película de Apple TV+

Sofia Coppola ha puesto a pasear a Bill Murray y Rashida Jones por la ciudad de Nueva York en el primer tráiler de su próxima comedia dramática 'On the Rocks' para Apple TV+ La guionista y directora ganadora del Óscar de la academia se reúne con Murray, la estrella de 'Lost in Translation' (2003) y su amiga Jones con quien trabajó en los ensayos del guión de su mítica película. La directora ya dirigió a ambos en 'A very Murray Christmas' (2015).

'On the Rocks' sigue a una escritora de Manhattan, Laura, mientras solicita la ayuda de su padre playboy, Felix, para seguir a su esposo (Marlon Wayans) cuando ella comienza a sospechar que está teniendo una aventura con un nuevo compañero de trabajo. Aunque su viaje es, en la superficie, un paseo encantador a través de lugares icónicos de Nueva York, como las bulliciosas calles fuera de los puntos de acceso del centro y el famoso bar clandestino 21 Club de la parte alta de la ciudad, Coppola le dijo a EW que la película fue concebida en una encrucijada en su propia vida después de tener el nacimiento de sus hijos.

Tras escribir sobre todas sus ansiedades acerca de equilibrar los lazos personales con un renacimiento creativo, las complejidades del matrimonio y los enfrentamientos generacionales basados ​​en el género, 'On the Rocks' en una nueva visión del género Buddy movie/extraña pareja inspirada en clásicos de Hollywood como 'Tootsie' (1982) y 'La cena de los acusados' (The Thin Man, 1930):

"Quería hacer algo que fuera un poco más liviano y divertido con mucho corazón y sinceridad. La aventura central, está parcialmente inspirada en experiencias con mi padre, [el director Francis Ford Coppola]. Félix es un caballero del viejo mundo acostumbrado a hablar sobre martinis. La forma en que ve a las mujeres y las relaciones, está dando consejos desde su perspectiva, que es diferente de cómo es el marido de Laura, y ella está tratando de verlo desde su punto de vista. [yuxtaponiendo] esa perspectiva de la generación martini y cómo ven a hombres y mujeres de una manera diferente a la nuestra".

'On the Rocks', también está protagonizada por Jenny Slate, Jessica Henwick y Barbara Bain, y llega a los cines americanos al mismo tiempo que a Apple TV + este octubre a través de A24 y Apple Original Films.