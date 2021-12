Tráiler de 'Operación Fortune: El gran engaño': Guy Ritchie regresa con una nueva comedia de acción, y tiene una pinta brutal

Guy Ritchie está que no para. Después de expiar todos sus pecados cometidos con 'Aladdin' entregándonos dos de las mejores películas de sus respectivos años bajo los títulos de 'The Gentlemen: Los señores de la mafia' —2019— y 'Despierta la furia' —2021—, el británico no sólo ha rodado a toda velocidad y con perfil bajo su nuevo largometraje, sino que ya tiene un tráiler que mostrar a la galería.

100% Ritchie

Sobre estas líneas podéis ver el primer avance de 'Operación Fortune: El gran engaño' —'Ruse de guerre' en su forma original—, una nueva apuesta por la siempre agradecida combinación de comedia y acción que promete capturar nuevamente esa esencia cien por cien marca de la casa y que, bajo mi punto de vista, no podría tener mejor pinta.

Además de dejar entrever unas setpieces a la altura de las circunstancias y ese trabajo de cámara y montaje tan característico del británico, 'El gran engaño' encuentra su principal reclamo en un reparto sencillamente espectacular encabezado por viejos conocidos como Jason Statham y que completan nombres como los de Josh Harnett, Cary Elwes, o una Aubrey Plaza que promete robar todos los focos de la función.

'Operación Fortune: El gran engaño' se estrenará en salas españolas el próximo 25 de marzo de 2022; un par de meses más tarde de su debut norteamericano —seguimos con las distribuciones tardías y su potencial para mermar datos en taquilla—. Por el momento os dejo con la sinopsis de la película mientras voy a secarme las babas después de haber visto el tráiler tres veces seguidas. Grande, Ritchie.