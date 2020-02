Tráiler de 'The Green Knight', David Lowery muestra su impresionante visión de la leyenda artúrica

David Lowery, uno de los cineastas más personales e interesantes del momento, vuelve tras haber tomado un "descanso" con el retiro de Robert Redford en 'The Old Man & the Gun'. El responsable de una de las mejores películas del siglo, 'A Ghost Story', vuelve por todo lo alto al género y a los fantasmas con su visión de la leyenda de Sir Gawain y el Caballero Verde, 'The Green Knight'.

Rimas y leyendas

A pesar de los fracasos de los dos últimos intentos de aproximarse a la leyenda artúrica, la película de Guy Ritchie y la triste última entrega de 'Transformers', los pasajes de la leyenda siguen siendo un filón imposible de rechazar. A24 se encarga del último esfuerzo por lograr una visión digna del legado, y David Lowery se antoja como el director ideal para lograrlo.

'The Green Knight' promete ser el trabajo más ambicioso de Lowery hasta la fecha, y el primer trailer deja claro que su esfuerzo es extremo, con ese aire fantasmagórico entre el teatro más privado y el cine experimental. Sin duda, su aspecto y el equipo detrás de la película la convierten en uno de los platos fuertes de la temporada.

La película está protagonizada por Dev Patel como Sir Gawain, el sobrino del Rey Arturo, que se embarca en una búsqueda para confrontar y derrotar al extraño caballero de piel verde que amenaza su destino.

La película supone el reencuentro entre Lowery y A24, el estudio independiente que estuvo detrás de 'A Ghost Story', que recibió grandes críticas en 2017 y recaudó casi 2 millones con un presupuesto de apenas 100,000 dólares. Como viene siendo habitual en los trabajos del director, que también se encarga del montaje, la banda sonora corre a cargo de Daniel Hart y la fotografía es de Andrew Droz Palermo.

Aún no tenemos fecha de estreno en España para la película, que llegará a las pantallas de Estados Unidos a mediados del próximo mes de mayo, pero que a buen seguro no se hará esperar demasiado, o al menos no debería: es desde ya mismo una de las más esperadas de 2020 por méritos propios.