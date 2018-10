Tráiler de ‘The Kid Who Would Be King': el giro juvenil a la leyenda de Arturo del director de ‘Attack the Block’

20th Century Fox acaba de lanzar el primer tráiler de la comedia de aventuras fantásticas ‘The Kid Who Would Be King’, la segunda película del director Joe Cornish.

Ha pasado mucho tiempo desde aquella prometedora ópera prima escrita y dirigida por un talento apadrinado por Edgar Wright titulada Attack the Block, una encantadora y muy macarra aventura juvenil que enfrentaba a un puñado de chavales con una amenaza del espacio exterior.

Esta nueva historia sobre niños acosados aprendiendo a defenderse por sí mismos con ayuda de un poco de fantasía recoge el estilo de Cornish y promete cambiar la ciencia ficción por la leyenda artúrica más de extrarradio. Vamos, que todo pinta fenomenal en esta aproximación de la leyenda de Arturo que apunta a los más jóvenes que escribe y dirige Cornish, colaborador de Wright en los guiones de 'Ant Man' o 'Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio'.

El joven protagonista unirá fuerzas con sus amigos (y enemigos) en una banda de caballeros que, apoyados en el legendario mago Merlín, se enfrentarán a la malvada hechicera Morgana. 'The Kid Who Would Be King' está protagonizada por Louis Ashbourne Serkis como el protagonista Alex y además cuenta con Rebecca Ferguson como Morgana y nada menos que Patrick Stewart como Merlin. El tráiler promete un montón de diversión tras un primer póster demasiado genérico y luce como una idea original bastante alejada de ese estilo tan fumeta que suele tener este tipo de comedia de espada y brujería últimamente.