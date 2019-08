El trailer de 'The King' presenta a Timothée Chalamet probándose la corona de Enrique V para Netflix

Con toda la épica y solemnidad que requiere una producción de estas características, Netflix presenta el trailer de 'The King', adaptación de 'Enrique IV' y 'Enrique V' de William Shakespeare. Dirige David Michôd ('Máquina de guerra', 'The Rover'), que también coescribe el guión junto a Joel Edgerton ('Identidad borrada'). Timothée Chalamet dará vida al histórico monarca que sucedió en el trono a su padre cuando éste murió y tuvo que hacer frente a una considerable tensión política desde muy joven.

'The King': Tragedia shakesperiana en Venecia

Chalamet no estará solo. Completan el reparto el propio Edgerton (Sir John Falstaff), Robert Pattinson, viejo conocido de Michôd, como delfín de Francia, Lily-Rose Depp (Catherine de Valois) y Ben Mendelsohn (Enrique IV). El estreno mundial será en Venecia, fuera de competición, y no es la única producción de Netflix prevista con este destino: también 'The Laundromat' de Steven Sonderbergh y 'Marriage Story' de Noah Baumbach se verán allí.

Será también el último papel en el que veamos a Chalamet antes de su previsible salto al mainstream con 'Dune' de Denis Villeneuve, en 2020. De momento, la película de Netflix tiene previsto su estreno este otoño.