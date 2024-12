A esta actriz de Disney Channel la televisión y la música se le quedaron pequeñas. Así que ahora tiene su propia empresa espacial

Es difícil saber qué esperar con actores de la cantera de Disney. Por cada intérprete con el que la compañía acierta de pleno como Zendaya o Selena Gómez, hay otros que no terminan de encajar bien y la cosa acaba en divorcio. Claro que esto no siempre es una mala noticia para los actores, y si no que le pregunten a Bridgit Mendler.

Algunos espectadores millenials de Disney Channel se acordarán de 'Buena Suerte Charlie'. La sitcom que giraba alrededor de las grabaciones que una familia hacía como recuerdo al miembro recién llegado (Charlie), y servía además de excusa para narrar los cómicos tejemanejes dentro y fuera de la casa. Interpretando no a Charlie, pero sí a Teddy, su hermana mayor era Mendler, uno de los personajes principales y en gran medida responsable de la buena recepción de la serie, que fue tres veces nominada al Emmy.

Las cuatro temporadas de la serie representaron gran parte de la carrera interpretativa de Mendler, pero no la única. Actuó en películas como 'Un trabajo embarazoso' o 'Lemonade Mouth'. Esta última le permitió hacerse también un hueco en el mundo de la música, e incluso llegar a tener un par de hits como Hurricane o Ready or Not.

Aun así, desde 2019 Mendler ya no trabaja en el mundo del entretenimiento. La actriz llevaba unos años estudiando ciencias y sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un cambio de carrera inesperado, CEO de Northwood Space, una start-up espacial que busca facilitar la comunicación a través de satélites, y valorada inicialmente por inversores en 6 millones de dólares.

Para la ex-actriz y cantante el cambio no es tan sorprendente como se podría pensar. En una reciente entrevista para TechCrunch declaró haber conocido a muchos compañeros en campos científicos que venían del entretenimiento, y que haber crecido en una casa de ingenieros hizo que la transición fuera más sencilla. Pese dejarlo temprano, Mendler no se arriepiente de su carrera bajo los focos: "Fue una experiencia increíble y lo pasé muy bien haciéndolo, pero tenía ese pensamiento recurrente de que quizás mi impacto estaba en otra parte".

