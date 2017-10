"A todas nos gusta estar sexy pero eso no significa que queramos follarte". Cate Blanchett. Diosa.

Dice Sam Elliott que la caída de Harvey Weinstein es lo mejor que le ha pasado a Hollywood en mucho tiempo. Desde luego parece que las mujeres de la industria han decidido dar un paso adelante para acabar con todos los machistas y depredadores, el iceberg al que se refería Emma Thompson hace poco, y con suerte esta etapa reivindicativa provocará una mayor conciencia sobre el acoso sexual.

Al estallar el caso Weinstein, casi todo el mundo mostró su repulsa por lo ocurrido y condenó el comportamiento del productor. Pero hubo quien decidió culpar a las víctimas, haciéndolas responsables de lo ocurrido. Mayim Bialik ('Blossom', 'The Big Bang Theory') dijo que siempre se había vestido "modestamente" para protegerse de posibles ataques, un comentario que originó tantas críticas que poco después se vio obligada a rectificar y pedir disculpas.

En este contexto llega Cate Blanchett con unas declaraciones para enmarcar. La ganadora de dos Premios Oscar recibió el galardón al Icono del Año de la revista de moda InStyle y, en su discurso de agradecimiento, no desaprovechó la ocasión para dejar su rotunda opinión sobre el tema de la ropa femenina: las mujeres deben ser libres para vestir lo que les dé la gana. Suena evidente pero por la reacción del público ya puedes comprobar que este tipo de afirmaciones son hoy tristemente necesarias.

Cate Blanchett at tonight's #InStyleAwards: "We all like looking sexy, but it doesn't mean we want to f---k you." pic.twitter.com/3FKFjJJVzC