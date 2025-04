La actriz que fue Janice en 'Friends' cree que Matthew Perry se le apareció en forma de halcón después de su muerte. "Fue un momento increíble"

Hace ya más de medio año que nos dejó Matthew Perry, el mítico Chandler Bing de 'Friends', y desde entonces aún cuesta hacerse a la idea de que en futuras reuniones del reparto no estará él. Todos sus compañeros le hicieron sonados panegíricos y el mundo audiovisual, en general, se rindió a los pies de una pieza clave para entender la comedia televisiva de finales de los 90 e inicios de siglo. Se ganó todos los homenajes con creces.

Yo, el halcón

Ahora que las aguas se han calmado ha sido Maggie Wheeler (por entendernos, Janice, la novia de Chandler que siempre decía "Oh, dios, mío") la que se ha abierto respecto a la muerte de su compañero y amigo en el podcast 'Still Here Hollywood': "Nos dolió a todos. La gente alrededor del mundo que le quería como Chandler, que se benefició de la alegría que desprendía siendo un actor brillante y tan increíblemente divertido. Muchos sintieron la onda que dejó. Yo me sentí rota y triste porque no pudo salir de ese túnel increíblemente oscuro en el que estuvo metido durante demasiado tiempo". Hasta aquí, normal. Lo que no es tan normal es la anécdota que contó después.

Hubo un momento increíble, no he hablado de esto con nadie, pero si crees en este tipo de cosas... Mucha gente habla sobre espíritus apareciéndose en forma de pájaros, y después de que Matthew muriera, yo estaba en la piscina de un vecino. Estaba sola, y no había nadie cerca de mí. Estaba nadando sobre mi espalda, pensando en mi hermano, y dije "Cuídale". Y dos halcones volaron sobre mi cabeza y me sobrepasaron. Uno dio la vuelta, el otro le siguió, y volaron por encima de mí. Fue un momento bonito, si crees en ese tipo de cosas.

Sí, así es: Wheeler está insinuando que Perry y su hermano (que también murió tras un problema de adicción a las drogas) aparecieron como dos halcones encima de ella para decirle "Todo va a ir bien". Aquí no estamos para juzgar: cada cual que lleve el luto como pueda, al fin y al cabo. Si te consuela, entonces está bien.

