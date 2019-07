'American Horror Story' pierde a Sarah Paulson: la actriz no protagonizará la temporada 9 de la antología

A poco más de dos meses del estreno de 'American Horror Story: 1984', la temporada 9 de la antología de terror de Ryan Murphy, hemos sabido que la serie no contará con Sarah Paulson como protagonista. Aunque esto no significa que no haga alguna aparición en los nuevos episodios (no se descarta un cameo), sí que es una ausencia histórica en la serie que se une a la de Evan Peters.

Así la serie no contará por primera vez desde la primera temporada con la presencia de Sarah Paulson en un papel importante (aunque en 'Murder House' salía en unos pocos episodios). Una decisión que puede ser debida al aumento de compromisos de la actriz en los últimos años y proyectos del propio Ryan Murphy.

Actualmente Paulson está rodando 'Mrs. America', serie sobre la ratificación de la enmienda del derecho igualitario y protagonizará 'Ratched', suerte de precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Además en el lado cinematográfico la podremos ver en 'Run', 'The Goldfinch' y 'Abominable'.

El secretismo que habitualmente lleva Murphy en cada temporada de 'American Horror Story' hace que incluso no podamos estar completamente seguros de que no veamos a Paulson. Sobre '1984' poco sabemos salvo que el estreno tendrá lugar el 18 de septiembre en la estadounidense FX y que tiene pinta de ser un slasher.

Sobre si será un adiós definitivo poco se sabe. En 2020 empezaremos a saber detalles sobre la temporada 10 de la antología y la verdad es que sería una pena no volver a ver ni a Peters ni a Paulson, dos de sus grandes pilares, en la serie.