Así fue el 70º cumpleaños de Schwarzenegger: una gran fiesta con Stallone y James Cameron como invitados

Hace ya la friolera de 47 años que Arnold Schwarzenegger debutó en en mundo del cine con 'Hércules en Nueva York' acreditado como, atención, Arnold Strong. Y es que el bueno de Arnie ya no es un crío, acabando de cargar siete décadas a sus espaldas en las que le ha dado tiempo a abandonar su Austria natal para asentarse en Estados Unidos, a proclamarse Mr. Olympia, a gobernar California y a dar vida desde a Conan el Bárbaro hasta al mismísimo Terminator.

Como es lógico, a lo largo de su productiva y extensa carrera, el culturista reconvertido en actor —reconvertido en político— ha hecho una buena ristra de amistades dentro del mundo del espectáculo. Una suerte de "supergrupo" de colegas al que ha reunido en una juerga a la altura de las circunstancias para celebrar su setenta cumpleaños. Atentos, porque la lista de invitados no tiene desperdicio.

Uno de los directores más importantes dentro de la industria cinematográfica norteamericana, James Cameron, participó en el homenaje a su amigo y colaborador en grandes cintas como las dos primeras 'Terminator' o 'Mentiras Arriesgadas'. El realizador recordó su primer encuentro en 1984 y recalcó que no le gusta lo más mínimo ir a fiestas, pero que por Arnold, siempre está dispuesto a hacer una excepción.

When I left Iowa for Hollywood 30 yrs ago please warned me not to meet my heroes because they would disappoint. Not true. Happy Birthday AS pic.twitter.com/DxTu96Ncfw