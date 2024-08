Así fue el icónico papel de Christian Bale cuando solo era un niño en uno de los dramas históricos más emotivos de Steven Spielberg

En 1987 se estrenó una película que prácticamente nadie recuerda. 'Mio in the Land of Faraway', un largometraje sueco basado en el cuento del mismo nombre y que tenía entre su mayormente desconocido reparto al niño actor Christian Bale, era una película de fantasía mediocre que tampoco funcionaba demasiado bien como carta de presentación del británico.

A Steven Spielberg debió parecerle suficiente, porque apenas un año más tarde quiso a Bale de protagonista para 'El imperio del sol'. Una decisión arriesgada teniendo en cuenta que contar con niños actores es siempre una lotería, que el actor apenas tenía experiencia, y que de Spielberg ya se esperaba mucho tras una filmografía que incluía películas como 'Tiburón' y 'E.T.'

'El imperio del sol' es la historia de Jamie Graham, un niño británico de familia acomodada en Shanghái que busca a sus padres tras haberlos perdido durante la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su epopeya para encontrarlos es uno de los viajes más emotivos que ha dibujado Spielberg. Una cinta de aventuras y ficción histórica que mantiene el optimismo habitual del cineasta sin ocultar la dura realidad del momento.

Ver a Bale en este papel es una experiencia curiosísima. La cara del intérprete es exactamente la misma que tendría casi cuarenta años más tarde, pero la energía es totalmente diferente. Su papel de niño rico consentido es muy convincente, como también lo es la compasión que evoca verlo pasar por toda clase de penurias. Con apenas 13 Bale es capaz de soportar sin problemas el peso de película, pero el cineasta sabe contar con su vulnerabilidad infantil para crear un arco dramático potente.

Un niño actor que continuó su carrera

Lo más curioso del caso del británico es que no hay que hablar de su carrera en pasado. El mundo de los niños actores es muy complicado, con numerosos casos de tragedias y callejones sin salida. Bale se ha unido con los años al selecto grupo que ocupan intérpretes como Ryan Gosling o Zendaya, con la particularidad de que él no tenía una gran factoría como Disney dándole cobijo.

Su rol en la de Spielberg sirvió de trampolín para una carrera que nos ha permitido ver crecer al actor, y fue sin duda el más popular en una serie de roles más discretos que le siguieron, en cintas como 'Enrique V', 'La isla del tesoro' o 'La pandilla'. Un camino tambaleante pero incansable hasta dar con American Psycho, que terminó de proyectar su carrera como actor adulto.

