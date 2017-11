Kenneth Branagh y su amor por las adaptaciones de clásicos

Creo que fue con Kenneth Branagh la primera vez que fui consciente -a Chaplin lo tenía tan interiorizado que ni reflexionaba sobre ello- de que alguien podía dirigir y protagonizar una película al mismo tiempo. Le descubrí bastante joven, gracias a su obsesión de llevar a la gran pantalla las obras de Shakespeare, al que siempre fui bastante adicta, al igual que otros grandes clásicos de la literatura.

Ahora, para su película número 15 como director, adapta otro clasicazo de la literatura británica, 'Asesinato en el Orient Express' de Agatha Christie, por lo que nos lleva a hacer un repaso a sus mejores adaptaciones cinematográficas: las shakespearianas, a las más rocambolescas, ambiciosas y hasta las más comerciales. Desde 'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing', 1993) hasta 'Cenicienta' ('Cinderella', 1993), es más que evidente que Kenneth Branagh tiene un problema -y bastante bueno- con adaptar algunas de las historias más célebres.

'Enrique V' ('Henry V', 1989)

Kenneth Branagh debutó como director en 1989 con 'Enrique V'. Tenía tan sólo 29 años, pero no encontró mejor texto que el de la obra con la que se le empezó a tomar en serio como actor de teatro 7 años antes. Además, fue llegar y besar el santo: le nominaron al Oscar al Mejor Director y al Mejor Actor, y aunque no ganó el galardón de Hollywood, sí se alzó con el European Film Award a la Mejor Película y a la Mejor Dirección.

Aquí, Branagh empezaría su relación de amor con William Shakespeare y su obsesión por acercar los clásicos del dramaturgo británico al gran público, y vaya si lo consiguió. Dirigía, adaptó y protagonizaba este drama histórico sobre traición y ambición que relataba la batalla de Agincourt. Por cierto, en el reparto estaba Emma Thompson, con la que estuvo casado hasta 1995.

'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing', 1993)

La divertida comedia de Shakespeare 'Mucho ruido y pocas nueces' fue su tercera película como director y donde se reservó para él y Emma Thompson los personajes protagonistas, Benedicto y Beatriz. Es mi favorita de toda su filmografía como director y probablementa la primera que vi. Es fresca, divertida y moderna, exactamente como la obra de Shakespeare y con los años no ha perdido ni un ápice de su encanto.

Además, introdujo un concepto bastante innovador y raro de ver en películas de época: Denzel Washington y Keanu Reeves daban vida a Don Pedro y Don John, respectivamente, dos hermanos. La cinta es una maravillosa comedia amorosa de enredo, bastante coral -también están unos jovencísimos Kate Beckinsale y Robert Sean Leonard y Michael Keaton-, sobre el amor, el peligro de los malentendidos y la traición, tema habitual en Shakespeare.

'Frankestein de Mary Shelley' ('Mary Shelly's Frankestein', 1994)

Sólo un año después de la deliciosa 'Mucho ruido y pocas nueces', Branagh dejó a Shakespeare de lado para hacer una nueva versión de la famosísima novela de Mary Shelley, 'Frankestein'. Y aunque su aproximación era mucho más fiel a la novela que otras adaptaciones vistas hasta entonces, no logró muy buenas críticas ni muy buenas cifras de taquilla, tras haber costado 45 millones de presupuesto.

Ni siquiera su estupendo reparto, encabezado por el propio Branagh, Helena Bonham Carter y Robert De Niro, ni su sonado idilio con Bonham Carter -que rompió su matrimonio con Thompson- lograron que su pasional Frankestein logrará ser la adaptación definitiva de la historia del monstruo más famoso de la literatura.

'Hamlet' (1996)

Mientras que en 1995 rodó una película sobre el mundo del teatro y la modernindad de las obras de William Shakespeare, titulada 'En lo más crudo del invierno' ('A Midwinter's Tale') no pudo esperar mucho a volver a llevar a la gran pantalla una obra de Shakespeare, en esta ocasión una de sus textos más célebres y más representados en teatros de todo el mundo: 'Hamlet'.

Fue un fracaso de taquilla, a pesar de ser una adaptación muy notable. Y no nos extraña: es una de las adaptaciones más fieles, pero su duración de cuatro horas -como la obra original- no es gusto de todos los espectadores. Aún así, la película en la que Branagh daba vida al Príncipe de Dinamarca y donde también estaban Kate Winslet como Ophelia o Derek Jacobi, Julie Christie, Robin Williams y Gérard Depardieu, entre otros, consiguió cuatro nominaciones a los Oscar, incluyendo el de Mejor Guión Adaptado.

'Trabajos de amor perdido' ('Love's Labour's Lost', 2000)

Cuatro años tardó en volver a ponerse tras la cámara. Y lo hizo en el 2000 con otra de las comedias de Shakespeare, 'Trabajos de amor perdido', aunque puede considerarse como una de sus adaptaciones más fracasadas. Y puede que se deba a que la convirtió en una comedia musical. Y aunque su puesta en escena era interesante y mantenía cierto espíritu teatral, el salto al musical resultó algo bizarro y no gustó nada ni a la crítica ni al público.

Protagonizada por el propio Branagh -claro-, Nathan Lane, Alessandro Nivola, Alicia Silverstone -sí, la misma-, Natascha McElhone, Timothy Spall y otros, 'Trabajos de amor perdido' cuenta la historia de como el aislado para estudiar Rey de Navarra y su corte, debe enfrentarse a los encantos de la Princesa de Francia y su corte, que han llegado de forma inesperada para discutir sobre Aquitania. Comedia, romance y un musical inesperado y fallido.

'Como gustéis' ('As You Like It', 2006)

Su siguiente comedia de Shakespeare, fue estrenada directamente en DVD -ahora, sorprendentemente puede verse en HBO España, que financió la película-. Fue 'Como gustéis', que aunque se estrenara directamente de forma doméstica no recibió peores críticas que 'Trabajos de amor perdidos', es más, muchos críticos dijeron que había una pequeña remontada en el trabajo de Branagh.

De hecho, se consideró Película para la Televisión en los Globos de Oro, y su protagonista, Bryce Dallas Howard, optó al galardón a la Mejor Actriz de esa categoría. Además, 'Como gustéis' fue la primera adaptación de Shakespeare en la que Branagh no participaba como actor. En su lugar, estuvo Kevin Kline, junto a Alfred Molina.

'La flauta mágica' ('The Magic Flute', 2006)

Y es que ese año, todos sus esfuerzos estaban en una película muchísimo más ambiciosa: la adaptación de la famosa ópera de Mozart, 'La flauta mágica'. Y el resultado es simplemente espectacular, aunque obviamente, no puede considerarse una de sus películas más taquilleras porque es, literalmente, la ópera de Mozart en cine. Pero es exquisita.

La película se presentó fuera de concurso en el Festival de Cine de Venecia de ese año y la puesta en escena es espectacular: ambientada en la I Guerra Mundial, los decorados y el vestuario eran imponentes, así como los actores que daban vida a los famosos personajes de Mozart.

'La huella' ('Sleuth', 2007)

Michael Caine y Jude Law protagonizaron la adaptación de la obra de teatro homónima de Anthony Shaffer, que Branagh adaptó al cine en el 2007. Precisamente, Caine había interpretado el papel que ahora hacía Law, mientras que el mismísimo Laurence Olivier hacía el papel que interpretaba él ahora, en una película que dirigió Joseph L. Mankiewicz en 1972.

En esta ocasión, la cinta tenía guión de Harold Pinter y puede que fuera eso, lo que favoreciera que se presentara en el Festival de Cine de Venecia y pasó por el de Toronto y el de Copenhagen. Sin embargo, de nuevo, las críticas no fueron amables con el trabajo de Branagh. Nada amables.

'Thor' (2011)

Branagh no volvería a dirigir hasta 2011, cuando dio el braguetazo al entrar en 'Thor', la adaptación del cómic de Marvel y, probablemente, su película más taquillera y hollywoodiense como director hasta la fecha. Branagh retomó así un proyecto que había iniciado Sam Raimi en 1991, quien lo dio por imposible y se convirtió en uno de esos proyectos malditos de Hollywood, sin saber que unos 10 años después, el universo Marvel se convertiría en todo un fenómeno.

'Thor', protagonizada por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Natalie Portman fue todo un éxito de taquilla al recaudar más de 440 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, Branagh no firmó para dirigir las otras películas sobre el hijo de Odín que se han estrenado hasta el momento.

'Cenicienta' ('Cinderella', 2015)

Probablemente, su éxito adaptando 'Thor' fue lo que convenció a Disney para contar con Branagh para dirigir la versión en acción real de uno de sus clásicos más queridos, 'Cenicienta'. Fue en 2015 y se trató ser más fiel al cuento original de Charles Perrault que la azucarada versión animada de Disney de 1950.

Protagonizada por Lily James, en su gran papel revelación, Richard Madden, Cate Blanchett y Helena Bonham Carter, la Cenicienta de Branagh tenía un toque más rebelde y valiente, aunque terminaba resultando demasiado parecida a la versión animada de Disney. La película, visualmente bastante interesante, terminó recaudando casi 550 millones de dólares en todo el mundo. Unas cifras nada desdeñables teniendo en cuenta que su presupuesto fue de 95 millones.

Ahora, con 'Asesinato en el Orient Express', Branagh se apunta una nueva adaptación cinematográfico de un clásico de la literatura y donde vuelve a reservarse un papel importante, después de bastante tiempo sin aparecer en sus películas. Es más, se espera tanto de ella, que ya hay rumores de que podría dirigir 'Death on the Nile', otra adaptación de Christie y de su saga con el inspector Poirot al que, habéis adivinado, da vida el propio Branagh.