Brad Pitt no quiere ligar con tu abuela. La estafa de moda se cobra una nueva víctima por valor de casi un millón de euros

Brad Pitt ha sido durante muchos años uno de los actores más deseados de Hollywood. Es cierto que tiene ya 61 años, pero también que son muchas las mujeres dispuestas a caer rendidas a sus encanto, tal y como demuestra la estafa que lleva años de moda: delincuentes se hacen pasar por el actor para hacer creer a mujeres que quieren ligar con ellas y sacarles así importantes sumas de dinero.

El timo de Brad Pitt vuelve a estar de actualidad porque una mujer francesa ha sufrido una estafa valorada en 830.000. Todo empezó en 2023 con un mensaje en Facebook que acabó llevando a que ella se divorciase de su marido millonario, derivando todo en que el estafador le enviase imágenes generadas a través del uso de la inteligencia artificial para que ella le enviase más de 800.000 euros que había recibido durante su acuerdo de divorcio.

Por lo visto, a la mujer le hicieron creer que Pitt no podía acceder a su dinero por el proceso de divorcio con Angelina Jolie, el cual no se concretó hasta diciembre de 2024, y que lo necesitaba para hacerse una operación por el cáncer de riñón que padecía. Para ello le envió multitud de fotos que podéis ver más arriba tras ser publicadas en Twitter por la cuenta The Oscar Race.

Obviamente, todo ello era mentira, pero la mujer de 53 años necesitó una prueba irrefutable para descubrir que la estaban estafando: Brad Pitt se echó una nueva novia, la empresaria Inés de Ramón. Al descubrirlo fue ya evidente que le habían tomado el pelo.

Los precedentes en España

La estafa está ocupando multitud de titulares en los medios internacionales, pero lo más curioso del tema es que ni siquiera es la primera vez que sucede algo así. En 2023, cinco personas fueron detenidas tras haber estafado 325.000 euros a dos mujeres, una de Granada y la otra de Vizcaya con un método conocido como "falso Brad Pitt".

Se ve que ahora la estafa ha traspasado fronteras, pero esperemos que nadie más vuelva a caer en algo así. El problema ahora será que la verosimilitud de las invenciones a través del uso de la inteligencia artificial pueda llevar a que también se usen vídeos para darles una dosis extra de verosimilitud ante aquellas personas dispuestas a creerse un timo tan burdo.

