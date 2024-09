'Capitana Marvel' iba a tener un cameo de Jim Carrey con todo el sentido del mundo, pero tuvo que ser cambiado por Arnold Schwarzenegger

Aunque le pese a muchos defensores de ese absurdo que es el lema que reza "Go woke, go broke", 'Capitana Marvel' es una de las once películas del Universo Cinematográfico de Marvel que ha sido capaz de superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en la taquilla internacional. Los motivos, para un servidor, siguen siendo una incógnita, porque la cinta no es que sea de las más lúcidas de la franquicia...

Cameos arriesgados

No obstante, teorizar sobre los motivos que convirtieron la producción de Anna Boden y Ryan Fleck en un éxito nos conduce inevitablemente a una ambientación noventera que no sólo le sienta como anillo al dedo en lo que respecta a la narrativa, sino que esconde algún que otro cameo de lo más interesante. De hecho, uno de ellos, curiosamente, tuvo que ser improvisado a última hora.

Este no es otro que el de Arnold Schwarzenegger, o más bien su versión de cartón. Tal y como explicaron Boden y Fleck en una entrevista con Empire, la escena en la que Carol Danvers se estrella en un videoclub Blockbuster para encontrarse con un Arnie a tamaño natural en un recortable promocional de 'Mentiras arriesgadas' iba a tener otro invitado que hubiese tenido aún más sentido.

La idea original de los realizadores fue que el recortable de marras tuviese la figura de Jim Carrey en 'La máscara'. El motivo, además del éxito del título en los 90 —recaudó 351 millones de dólares en todo el mundo—, era crear un gag en el que el rostro verde del personaje confundiese a la heroína titular, que creería que era un Skrull al quedarse algo conmocionada después del aterrizaje forzoso en el planeta Tierra.

Finalmente, los entresijos de la industria no hicieron posible el easter egg, pero el reemplazo por el austriaco le fue que ni pintado a una película que, según Boden, estuvo fuertemente influenciada por "todas esas pelis de Schwarzenegger de los años 90"; especialmente por 'Terminator 2: El juicio final' y 'Deasfío total'. Se perdió un chiste, pero se ganó coherencia interna.

En Espinof | Las mejores comedias de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024