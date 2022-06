Cary Fukunaga en el punto de mira: acusado de conductas inapropiadas con jóvenes y de ejercer "un absoluto abuso de poder" en su nuevo rodaje

Tras 13 años de carrera desde que debutase en el largometraje con 'Sin nombre', la trayectoria de Cary Joji Fukunaga, responsable de la exitosa 'Sin tiempo para morir' y que actualmente se encuentra trabajando en la miniserie 'Masters of Air' para Apple TV+, pende de un hilo después de que hayan surgido acusaciones sobre lo que fuentes de la producción consideran "un claro y absoluto abuso de poder" hacia varios miembros del equipo y actrices jóvenes.

Las duras acusaciones

Según diferentes voces anónimas, Fukunaga, cuya fama de ser complicado en el set dejó un cruento feudo y no pocas polémicas con Nic Pizzolato a su paso por 'True Detective', usaría presuntamente su posición de poder para acercarse a actrices y mujeres jóvenes, tomándose "fotografías cuestionables" en el lugar de trabajo y manipulándoles emocionalmente, haciéndoles creer que sus carreras se verían afectadas en caso de rechazo.

Estas acusaciones llegan alrededor de un mes después de que Rachelle Vinberg, skater profesional y actriz de 23 años, que conoció a Fukunaga con 18, postease en sus redes sociales una imagen juntos en la que le tilda de "groomer" —una persona que genera una conexión emocional con un menor, generalmente a través de internet, con posteriores fines sexuales—, y en la que también alude a una publicación de Fukunaga en defensa de los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

"Pasé años asustada de él. El tío es un groomer y ha estado haciendo esta mierda durante años. Posteó esto hoy, y me cabrea, porque no le importan nada las mujeres. Sólo las traumatiza. He hablado con muchas chicas. Que te jodan, Cary."

Rachelle Vinberg

En torno a esas fechas, las gemelas Cailin y Hannah Loesch, que participaron en la serie de Netflix 'Maniac' dirigida por Fukunaga —a quien conocieron cuando tenían 20 años—, publicaron un texto en el que llegan a hablar de propuestas de tríos y relatan algunos momentos delicados y un tanto escabrosos como en el que, Fukunaga, presuntamente, hubiese sugerido que el incesto está bien "si todas las partes están de acuerdo".

"No nos violaron, no se nos despidió, ni se nos obligó a hacer nada físico en contra de nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué duele tanto ver ahora a este hombre, del que nos alejamos voluntariamente, erigido como el creador honorable que aportó un 'giro feminista' muy necesario a una franquicia icónica? El motivo de escribir esto no es comenzar una caza de brujas dirigida a Cary, o hacia ningún hombre. Ni siquiera sabremos con certeza cuáles eran sus intenciones. Sólo sabemos lo que pasó y cómo nos hizo sentir. Lo compartimos porque sabemos que no estamos solas en nuestra experiencia, y el modo en que se ha quedado con nosotras se ha quedado grabado en nuestros corazones".

Hannah y Cailin Loesch

Además, dos fuentes del entorno de 'Maniac' afirmaron que al realizador le gustaba rodearse de mujeres jóvenes. "Solíamos llamarlo su club de fans. Era en plan, '¿Por qué narices están siempre todas estas chicas pasando el rato por aquí como cachorritos?'".

Una de las voces que se ha alzado a favor de Vinberg y las gemelas Loesch ha sido la de Nick Cuse, productor, guionista y antiguo colaborador de Fukunaga en 'Maniac' y 'Sin tiempo para morir' —en la que participó como consultor—, y que describe al cineasta como "el peor ser humano que he conocido en toda mi vida" y que define su trato hacia las personas no famosas como "horrible".

"No me hizo grooming para follarme, pero usó muchas de las mismas tácticas para que escribiese guiones para él en los que, después, pondría su nombre. Una vez, después de pasar tres semanas con un guión para él, me dijo que abriese la portada y escribiese su nombre debajo del 'Escrito por'. Tuve, literalmente, que escribir el crédito robado con mis propios dedos".

La respuesta oficial

Por su parte, el abogado de Fukunaga ha salido al paso de la polémica con el siguiente comunicado oficial:

"[Fukunaga] hace fotos de actores, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, en sus sets todo el tiempo. Dar a entender algo impropio al hacerlo es falso y difamatorio. [El señor Fukunaga] se ha hecho amigo de hombres y mujeres, hombres y mayores, en los sets. No hay nada lascivo en buscar amistades o relaciones románticas consensuadas con mujeres. Sin embargo, debido a que eso no encaja con su narrativa, se concluye que ha hecho algo mal. [El señor Fukunaga] ni tan siquiera toma decisiones finales en las contrataciones. Como muchos directores, su proceso de contratación se realiza junto a muchas personas y se basa en en las calificaciones de cada artista, y en si es adecuado para el proyecto."

Vía | Rolling Stone