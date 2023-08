"Las chicas que tiene a su lado son jovencitas". Mar Regueras carga contra 'Grand Prix' por su edadismo 25 años después de presentarlo junto a Ramón García

Cuando en TVE empieza a sonar lo de "El programa del abuelo y el niño" hay al menos una persona en España que no está cantando junto a la tele, y con bastante razón. Hablamos de Mar Regueras, que fue presentadora de 'Grand Prix' junto a Ramón García en 1996 y 1997. La actriz, a finales de los 90 y, sobre todo, la década de los 2000, lo tenía todo: cine, televisión, teatro. Y luego, el teléfono dejó de sonar.

Va a empezar, ya está aquí

'La flaqueza del bolchevique', 'Ninette', 'El comisario', 'Hospital central'... Mar Regueras se hizo todo un nombre en el cine y la televisión de nuestro país hasta que, según ha declarado en el programa 'Espejo público', hace once años. El mismo periodo que lleva sin poder vivir de lo suyo. A sus 53 años ha dicho lo que todos hemos oído alguna vez: a partir de los 40 años, el show business se desentiende de las mujeres... pero no de los hombres.

Y la mejor prueba la ha encontrado en el retorno del 'Grand Prix', con un Ramontxu de 61 años acompañado de Cristinini, de 33, y Michelle Calvó, de 31. Y claro, es fácil darse cuenta de que algo falla ahí.

Hay programas ahora que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena, y sigue siendo el mismo presentador, maravilloso, por supuesto, un gran profesional, y sin embargo las chicas que tiene a su lado son chicas jovencitas que tienen la edad que yo tenía. Lo puedo decir, no tengo ningún problema, estoy hablando del 'Grand Prix', lo digo porque el 'Grand Prix' nos viene ahora de actualidad, porque es muy reciente, pero esto que denuncio ocurre en nuestra profesión más que en ninguna.

De hecho, en 'Espejo público' habló también de compañeros de trabajo con los que hizo varias películas a los treinta años y con los que no ha podido volver a compartir pantalla: "No era posible volver a coincidir porque le ponían parejas más jóvenes. Para resumir, esos compañeros ahora tienen 50 o 55 años y sus 'partners' son mujeres de 35". Nada que no hayamos visto. Regueras pretende dar voz a las mujeres del mundo del show business ninguneadas al cumplir cierta edad y las diferencias entre sexos: "La imagen es lo que tiene, pero la imagen también podría ser para los hombres, cosa que no sucede". La polémica está servida.

En Espinof | Las 11 mejores series de 2023... hasta ahora