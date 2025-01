Cillian Murphy estará en '28 años después', pero no como esperábamos. Un productor de la película zanja la especulación sobre su aparición en la esperada película

Si, como un servidor, uno de los motivos que alimentaban tus expectativas para ver la ya de por si esperadísima '28 años después' era ver a Cillian Murphy de nuevo en el universo zombi infectado de Danny Boyle, traigo malas noticias, porque el productor Andrew Macdonald ha confirmado que el actor está involucrado en el largometraje, pero no del modo que teníamos en mente.

28 años sin Cillian

Durante una entrevista con Empire, Macdonald ha asegurado que Murphy "quería estar implicado" en '28 años después', pero que limitará sus funciones a detrás de las cámaras:

"Queríamos que estuviese involucrado y él quería estarlo. No está en la primera película, pero espero que haya algo de Jim en algún momento del camino. Por el momento está involucrado como productor ejecutivo, y espero que podamos trabajar con él de algún modo en el futuro de la trilogía".

No debemos olvidar que el regreso al Reino Unido infectado no se limitará a una única entrega, sino que se dividirá en tres partes. La primera '28 años después', dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, llegará a salas de cine el próximo 20 de junio. Por su parte, la continuación, titulada '28 Years Later: The Bone Temple', llegará el 16 de enero de 2026 bajo la dirección de Nia DaCosta.

Con o sin Murphy, hay ganazas de ver qué sale de aquí.

