La cita de Charlie Cox y Andrew Garfield en el rodaje de 'Spider-Man: No Way Home' que pudo salir muy mal. "Nos sentamos mirando a la pared"

Pasan los años y sigo soñando con lo que podría haber llegado a ser 'Spider-Man: No Way Home' si, dejando las filtraciones a un lado —que en producciones de este calado son casi inevitables— en Marvel no se hubiesen empeñado en destripar la mayor parte de sus secretos en una campaña promocional sin pies ni cabeza para un título que, en teoría, estaba concebido para hacer aullar al fandom en el cine entre sorpresas, cameos y apariciones estelares.

Pero ya es muy tarde para lamentarse, así que vamos a tomarnos las cosas con humor gracias a las últimas declaraciones de Charlie Cox, responsable de dar vida al abogado Matt Murdock, alias Daredevil, en la última aventura no tan en solitario del Hombre Araña. El actor, durante una entrevista promocional de la inminente 'Daredevil: Born Again', ha explicado una anécdota de lo más curiosa relacionada con uno de los Spideys del título de 2019.

Mi cena con Andre(w)

Cox, que rodó sus escenas como el superhéroe invidente de Marvel en Atlanta bajo el más estricto secreto, no dudó en mandar un mensaje a su colega Andrew Garfield, que ya estaba bajo todos los focos posibles por culpa de los rumores sobre su participación en 'No Way Home', a sabiendas de que estaba en la ciudad estadounidense. Lo gracioso del asunto es que sus guiones no contaban con la misma información.

“Llegué a Atlanta para rodar ‘Spider-Man’. Me instalé en el hotel y me estaba preparando para salir cuando le envié un mensaje a Andrew Garfield. Sabía que estaba en la película porque prácticamente había leído todo en internet. Es un viejo amigo mío. Le escribí: ‘Si hay que creer a los medios, entonces estamos en la misma película’. Y él me respondió: ‘No lo creo, tío. Estoy haciendo Spider-Man'. Así que le dije: ‘Sí, yo también’. Y me contestó: ‘Tú no estás en mi guion’. Bueno, ¡pues yo sí estoy en el mío!'”.

Una vez quedaron y fueron a cenar, tanto Cox como Garfield se dieron cuenta de que, tal vez, no había sido muy buena idea.

“Fuimos juntos a un restaurante y ni lo pensamos. Solo dijimos: ‘¿Dónde quedamos?’ y ‘Vamos a este sitio’. Entramos al restaurante y en ese momento los dos nos miramos como diciendo: ‘Oh… esto no es buena idea’. Había una mesa con dos sillas mirando hacia la pared, así que nos sentamos allí y tratamos de no mirarnos el uno al otro”.

Nadie dijo que ser una estrella mediática fuese fácil.

