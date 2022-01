"Es como dar vida a Hamlet": Ethan Hawke compara la presión de trabajar en una adaptación de cómic de superhéroes con interpretar a Shakespeare

He de reconocer que había perdido la esperanza, pero el tráiler de 'Caballero Luna' que pudimos ver hace unos días, con su peculiar apuesta tonal que parece abrazar los cánones del terror y su fantástico reparto principal, ha conseguido volver a despertar mi interés en un Universo Cinematográfico de Marvel que no parecía tener demasiado que ofrecerme a día de hoy.

Mientras esperamos a su estreno en Disney+, fijado en el próximo 30 de marzo, el equipo de la serie ya se encuentra sumergido en su campaña promocional; incluyendo un Ethan Hawke que debutará en las producciones de superhéroes poniéndose en la piel del villano de la función Arthur Harrow. Pero ¿qué ha mantenido al actor alejado de las capas, los antifaces y los superpoderes tanto tiempo?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Hawke ha arrojado algo de luz al respecto, aclarando que el último impulso que necesitó para dar el salto a las adaptaciones comiqueras fue la presencia de Oscar Isaac en el proyecto.

"El mundo del cómic significaba mucho para mi cuando era joven... Siempre fui un poco aprensivo. Hay cierto tipo de actor que destaca en ese universo, y no estoy seguro de que sea uno de ellos. Pero, entonces, Oscar me preguntó, y le tengo un gran respeto. Sabía que si entraba en el proyecto, iba a darlo todo, y es divertido hacer cualquier género con gente que lo da todo. Mohamed Diab es un director muy especial, me encantan sus películas. Así que todo giró en torno al proyecto, no fue una decisión intelectual en absoluto, fue como, 'Oh, vamos a hacer algo guay con estos tíos'".