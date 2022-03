Daniel Radcliffe descarta protagonizar una película de 'Harry Potter y el legado maldito': "Volver supondría un cambio enorme en mi vida"

Ya ha pasado más de una década desde que la saga cinematográfica de 'Harry Potter' tocase a su fin con la espectacular segunda mitad de 'Las reliquias de la muerte', y aunque los potterheads puedan continuar saciando su sed de magia con las fantásticas 'Animales fantásticos', muchas miradas están posadas sobre una adaptación cinematográfica de 'Harry Potter y el legado maldito'.

Adaptación soñada, esperanza truncada

Los rumores sobre una traslación a la gran pantalla de la obra de teatro de Jack Thorne —creada a partir de una historia co-creada con J.K. Rowling— se alimentaron después de que Chris Columbus comentase a Variety que le encantaría reunirse con Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe para explorar esta historia ambientada 19 años después del cierre de la saga literaria.

Por desgracia, Radcliffe no parece estar muy por la labor de ponerse de nuevo las gafas para dar vida al Harry Potter adulto. Tal y como ha contado a The New York Times, una película de 'El legado maldito' "no es algo que esté demasiado interesado en hacer por el momento". Así lo explicó.

"No es la respuesta que muchos quieren que dé, pero creo que fui capaz de volver atrás y disfrutarlo [participar en el especial de HBO Max de 'Harry Potter'] porque ya no es parte de mi día a día. Estoy llegando a un punto en el que siento que conseguir salir bien de 'Potter' y estoy muy feliz donde estoy ahora, volver supondría un cambio enorme en mi vida".

Aún así, la puerta no ha quedado cerrada del todo.

"Nunca voy a decir nunca, pero los chicos de 'Star Wars' tuvieron como 30 o 40 años antes de volver. Para mí, sólo han sido 10. No es algo que esté demasiado interesado en hacer por el momento".

Por el momento, no tenemos que viajar al futuro para recibir una nueva dosis del universo de J.K. Rowling, porque el próximo 8 de abril tenemos una cita con 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore', que vuelve a reunir a David Yates con Jude Law, Eddie Redmayne y compañía.