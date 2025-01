Dio sus primeros pasos en el cine hace 62 años y hoy es una de las mayores estrellas de acción, ¿le reconoces?

Son muchos los niños que reciben una oportunidad de triunfar en el cine, pero son muy pocos los que acaban teniendo una carrera larga y convirtiéndose en figuras de peso en Hollywood. Hoy toca centrarnos en uno de ellos, ya que os hemos propuesto el reto de averiguar que el intérprete que aparece en la imagen de más arriba es Kurt Russell.

De Elvis a Elvis

Conocido por su participación en títulos inolvidables como '1997: Rescate en Nueva York', 'La Cosa (El enigma de otro mundo)', 'Stargate: Puerta a las estrellas' o 'Guardianes de la Galaxia 2', lo cierto es que los inicios de Russell fueron bastante más modestos. Tras un par de apariciones televisivas en 1962, su salto al cine se produjo un año antes en 'Puños y lágrimas', una de las películas protagonizadas por Elvis Presley.

De hecho, Russell solamente aparece en una escena junto al rey del rock en la que propina una patada en la espinilla a Elvis. Tal y como recuerdan nuestros compañeros de Filmstarts, su nombre ni siquiera llega a aparecer en los títulos de crédito, por lo que no puedo culpar a aquellos que no recordasen o simplemente no supieran que salía en dicha película.

Russell tenía apenas 12 años cuando se estrenó 'Puños y lágrimas' y la cosa podría haberse quedado perfectamente ahí, pero lo cierto es que siguió trabajando regularmente. No obstante, fue en 1966 cuando su carrera cambió para siempre cuando fue fichado por Disney por un contrato de 10 años. Entre los títulos que hizo con ese estudio destacan las tres películas centradas en el personaje de Dexter Riley encarnado por el propio Russell.

Otro detalle muy curioso es que comenzase su carrera en el cine en una película de Elvis y luego la película que marcó su transición de joven promesa a actor maduro de Hollywood fue el telefilm en el que interpretó al rey del rock en 1979. Por su trabajo fue nominado al Emmy, pero finalmente no se lo llevó.

A partir de entonces su carrera fue al alza, especialmente en el género de acción, donde hace poco regresó dando vida a Mr. Nobody en la saga de 'Fast & Furious'.

