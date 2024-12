"Es un dios de Hollywood". Bryan Cranston sigue desviviéndose por Frankie Muniz 18 años después de 'Malcolm'

Cuando veíamos 'Malcolm' en los mediodías de verano y fin de semana de Antena 3 nunca imaginamos que el padre de la familia, Hal, interpretado por Bryan Cranston, fuera a convertirse en uno de los malvados más icónicos de la historia de la televisión, el Walter White de 'Breaking Bad'. Sin embargo, en su vida real dista mucho de ser un villano. Y si no, que se lo pregunten al mismísimo Malcolm, Frankie Muniz.

Muniz es más

Muniz, que ahora es corredor de NASCAR (y actor cuando las carreras se lo permiten en películas como la futura 'Renner'), le ha contado al Hollywood Reporter que su padre en la ficción sigue preocupándose por él: "Aún contacta conmigo cada dos semanas para ver cómo estoy. Se preocupa de verdad por lo que hago, viene a las carreras, si mi grupo toca viene a vernos. Es una inspiración y lo que espero ser para otra persona en el futuro".

No es de extrañar: al fin y al cabo, sus padres se divorciaron cuando él era muy joven y se fue a vivir con su madre, así que al conocer a Cranston le vio como algo más que un compañero de trabajo: "Cuando tenía 11, 12 años se convirtió en una figura paterna para mí. Incluso ahora es esencialmente un dios de Hollywood. ¿Sabes lo que quiero decir? Ha hecho películas increíbles, series increíbles, ganado toneladas de premios". Visto lo visto, ¿le permitiría a su hijo Mauz, de 3 años, entrar en el show business?

Nunca dejaría que mi hijo entrara en el negocio del espectáculo. No es que yo tuviera una experiencia negativa, porque para ser honestos, fue cien por cien positiva, pero conozco mucha gente, amigos muy cercanos, que han tenido experiencias locamente negativas. Creo que es un mundo, en general, feo. Nunca me preocupé por el rechazo, pero hay mucho rechazo.

No es el único miembro de aquella familia que guarda un amor profundo por Cranston. Jane Kaczmarek (Lois) recuerda lo bien que se portaba con Eric Per Sullivan, que interpretó a Dewey, y al que los fines de semana llevaba a su casa: "Puede no parecer gran cosa hasta que sabes que Eric vivió con su madre en los apartamentos Oakland durante todo el rodaje de 'Malcolm'. Así que ir a casa de Bryan el fin de semana significaba que la madre de Eric podía volar a Boston a ver a su marido, y Eric, que era niño único, podía pasar un rato normal con una familia normal. Más o menos". ¿Es la persona más amable de Hollywood? Por supuesto.

