"La discapacidad no es ficción". Marissa Bode, Nessarose en 'Wicked', ataca a los comentarios capacitistas en Internet

Desde que Internet se ha vuelto un "foro público", como se empeñan en defender algunos como excusa para soltar sus frustraciones interiores, los insultos han ido creciendo por las tonterías más grandes. Cualquier sección de comentarios en una web, cualquier hilo en Twitter o cualquier TikTok pueden convertirse en un campo minado repleto de faltadas, desagravios y malas caras. Y claro, ¿cómo iba a librarse 'Wicked', por muy buenas intenciones que tenga?

Defying Internet

En este caso ha sido Marissa Bode, la actriz que ha hecho su debut en el cine como Nessarose en 'Wicked' y que lleva en una silla de ruedas desde los once años, la que se ha quejado en TikTok del comportamiento de un grupúsculo de personas que, por suerte, no representan el sentir general.

Es perfecto que no te guste un personaje de ficción. Voy a admitir que en mi caso siento muchas cosas diferentes hacia Nessa que muchos de vosotros, y eso está bien. Creo que Nessa es compleja, pero esa es la belleza del arte. 'Wicked', estos personajes y la película no serían lo que son si no hubiera diferentes opiniones en los personajes y quién tiene magia de verdad o no. Y que no te guste Nessa está bien. Porque es ficción, no pasa nada.

¿Cuál es el problema? Que, como suele pasar, una banda de enajenados han traspasado sus opiniones sobre Nessarose hacia la propia Bode y su condición: "La discapacidad no es ficción. Al final del día, yo, Marissa, soy la persona que sigo discapacitada y en una silla de ruedas. Y para demasiados de vosotros es simplemente un tema del que es fácil reíros y con el que os sentís cómodos".

Antes incluso de conseguir el papel en 'Wicked' recibí comentarios -como yo, Marissa, no como Nessa- del estilo a 'Levántate cuando te caigas', 'Supongo que hay que ponerse en pie', etcétera. Estos comentarios no son originales, y cuando estas bromas las hacen extraños que no son discapacitados, donde el chiste es que no puedo andar, siento que se ríen de mí en lugar de conmigo. Esto va más allá de mí, Marissa, teniendo que ignorar comentarios en Internet. Esos comentarios no existen en un vacío. Los comentarios agresivos de gente que quiere empujar fuera de su silla de ruedas y dañar a Nessa, o que dicen que merece su discspacidad, son groseros y dolorosos, y la gente discapacitada en la vida real, incluida yo, los ha escuchado antes.

Aunque es perfectamente consciente de que es predicar en el desierto, porque los cretinos siempre serán cretinos, sobre todo cuando tienen un altavoz en Internet que les hace sentirse escuchados, Bode les pide solo una cosa: "Escuchad a las personas a las que estáis afectando y cómo les hace sentir. Por suerte, estoy en un momento de mi vida en el que puedo reconocer que esas bromas sobre discapacidad nacen de la ignorancia. No podría decir lo mismo hace diez años, me habría afectado mucho más, y me preocupa que una versión más joven de mí misma esté en algún sitio de Internet y estos comentarios le hagan daño".

Afincados en el malismo, hay muchísima gente en Internet que disfruta siendo intolerante, insultando, vejando y haciendo daño. Es algo que vemos en el día a día, y Bode quiere terminar dedicándoles unas palabras de unión. Como si fuera a servir de algo ante la ignorancia y los berridos: "Solo quiero decir que uno de los mayores temas de 'Wicked' es tener la habilidad de escuchar y entendernos. Y espero, de verdad, que muchos de vosotros podáis hacerlo más".

