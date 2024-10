Disney sufre una nueva derrota contra Gina Carano. El estudio fracasa en su intento de que el juicio por su controvertido despido de 'The Mandalorian' no siga adelante

Hace ya más de tres años nos enterábamos del despido de Gina Carano de 'The Mandalorian' por una serie de controvertidos mensajes en redes sociales. La actriz decidió llevar su despido a juicio acusándola de discriminación y despido improcedente, contando para ello con el apoyo de Elon Musk. Pues bien, el equipo legal de Carano acaba de conseguir una nueva victoria legal.

Hasta ahora, Disney ha sufrido dos pequeños rapapolvos en este caso, ya que este pasado mes de julio no consiguió que la justicia desestimase la demanda de Carano, mientras que una jueza federal se ha pronunciado ahora en contra de la petición de la compañía de suspender el procedimiento e interponer un recurso interlocutorio.

La jueza Sherilyn Peace Garnett concluye que las pruebas presentadas por Disney "no parecen tener ninguna relación con la terminación del litigio y no convencen al Tribunal de Justicia de que la certificación sea adecuada en este caso". Vamos, que no le hagan perder el tiempo y que el juicio sigue adelante. Eso sí, todavía queda mucho para que se celebre, ya que está fechado para el 29 de septiembre de 2025.

Carano está muy contenta

Además, esto va a permitir al equipo legal de Carano comprobar qué sucedió internamente en Disney hace tres años en todo lo que rodeó a su despido de la serie del universo de Star Wars. Luego en qué quedará todo eso en el caso de que el jurado acabe dándole la razón es algo todavía en el aire, pero ella ha aceptado de buen grado esta victoria con las siguientes declaraciones:

Obviamente estoy muy contenta con la oportunidad de seguir avanzando en el proceso judicial y en el descubrimiento. Aunque desearía que esto no fuera necesario, ya que no es mi deseo estar en esta batalla en los tribunales. No voy a rehuirla porque sea duro o incómodo.

