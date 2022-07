'Doctor Strange en el multiverso de la locura' tiene un cameo de Xena: Sam Raimi incluyó a la princesa guerrera y nadie se dio cuenta

Los Easter Eggs del Universo Cinematográfico de Marvel nunca acaban y ahora Sam Raimi revela que incluyó varios guiños a sus trabajos anteriores a lo largo de los años en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022) que puede verse ya en Disney+.Raimi tuvo una revelación sutil que se remonta a sus programas de televisión inspirados en la mitología griega de mediados de los 90 'Hercules' y su superior spin-off, 'Xena, la Princesa Guerrera'.

Un guiño escondido, muy escondido

Con frecuencia Raimi hace guiños a todas sus películas, como poner a Bruce Campbell siempre para que aparezca en sus principales proyectos de gran estudio. En el caso de 'Doctor Strange 2' interpretó a un vendedor de comida al que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) le pone un maleficio para que se golpee en la cara durante una semana, justo hasta la última escena de los créditos finales. Además tiene un montón de guiños a sus películas de terror.

Sin embargo, parece que esta referencia se le ha escapado a una buena parte de lagente que suele buscar por estos detalles. Durante la escena en la que Strange se encuentra en la Tierra-838 donde reinan los Illuminati, hay una estatua en sus instalaciones que el propio Raimi ha confirmado que no era otra sino la mismísima Xena. La estrella Lucy Lawless, además está casada con uno de sus socios de colaboración, Rob Tapert, quien fue coproductor ejecutivo junto con Raimi en la serie que se desarrolló en seis temporadas entre 1995 y 2001.

La actriz reconoció el Easter Egg en Twitter, escribiendo. "OHMIGOSH. ¡Entonces esto pasó! Sorpresa" Lawless también ha aparecido en otros proyectos de Raimi como la divertidísima serie de STARZ 'Ash vs Evil Dead' y hasta en la primera 'Spider-Man' de 2002. Ahora tiene un papel en 'Minions: El origen de Gru' (Minions: The Rise of Gru, 2022) de Universal,