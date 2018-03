El Joker de Tommy Wiseau es el más perturbador de todos los tiempos

A su propia y desconcertante manera, claro. Es decir, provoca una mezcla única e incomparable de miedo clásico, temor por nuestra integridad física, vistazo a los abismos de una mente al límite y su poquito de vergüenza ajena. Se trata de Tommy Wiseau, el responsable absoluto de 'The Room', icono mítico del cine indescriptible y, en breve, protagonista de su propia epopeya futurista, haciéndose un Joker en un vídeo promocional para Nerdist.

En él, Wiseau pasa un rato francamente loco con un maquillaje que recuerda al Joker de Heath Ledger pero con una vestimenta y unas frases robadas al de Jack Nicholson, bailes con diablos a la luz de la luna incluídos. ¿El remate? Greg Sestero, autor del libro en el que se basa 'The Disaster Artist' y coestrella de 'The Room' haciéndose un Batman sorprendentemente aceptable. El resultado de todas las cucamonas es, y lo decimos sin un ápice de ironía, más que competente.

Wiseau lleva un tiempo queriendo ser el Joker, y no para de postularse para un papel en una hipotética película de origen en la que ya está embarcado Joaquin Phoenix. Pero él sigue rodando castings como este y protagonizando fan-videos como esta impresionante macedonia de 'El caballero oscuro' y 'The Room', y que contiene un slogan que francamente, nos parece que roza la bóveda celestial con la punta de los dedos: "Wiseau serious?"