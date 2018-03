Tommy Wiseau ('The Room') viaja al futuro en el trailer de su nueva película, 'Scary Love'

La información disponible es escuetísima aún, pero dado lo poco que se prodiga en la pantalla, el anuncio es todo un acontecimiento para los devotos del cine más inclasificable y demencial. Tommy Wiseau, alma y factótum de 'The Room', la peor película de la historia del cine (pero a la vez mucho más que eso) tiene nueva producción en ciernes, 'Scary Love'. No la dirige él sino Jennifer Juniper Stratford, pero al parecer es el protagonista absoluto.

En el breve trailer se adelanta el ambiente futurista y lleno de neones saturados que también vaticina su sinopsis: Tommy Wiseau es un cazador de recompensas en busca de un amor perdido, en una ciudad devastada tras las Guerras de la Cancelación, y poblado por "mutantes, monstruos y caníbales" De momento, el único diálogo del trailer ya es puro Wiseau. Este grita furioso "¡Solía amarte!", y una voz femenina replica entre susurros "Yo solía odiarte".

El nombre de la directora de la película, Jennifer Juniper Stratford, puede hacer pensar en un loco seudónimo del propio Wiseau, pero no. Se trata de una realizadora y videoartista que desde su página de Vimeo se define como "artista multidimensional, technomante y 'media mogul'". Desde su compañía Telefantasy Studios, establecida en 2004, ha realizado y editado multitud de vídeos, cortos, videoclips y experimentos visuales de todo tipo.

Es decir, que la película tendrá un presupuesto inferior a 'The Room', aunque esta vez tras la cámara hay alguien con mucha más experiencia que el propio Wiseau (aunque, también, quizás con un ego de envergadura comparable). No es el único estreno futuro que podemos esperar de Wiseau, cuya figura se ha revalorizado tras el éxito de 'The Disaster Artist': está pendiente de estreno su reencuentro con Greg Sestero en 'Best F(r)iends' y quiere llevar The Room a Broadway.