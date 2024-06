"Era carnal y animal". Olivia Cooke lamenta el cruel destino de la escena más subidita de tono en la temporada 2 de 'La casa del dragón'

No creo que para nadie sea una sorpresa que 'La casa del dragón', en el mejor estilo de 'Juego de tronos', tenga escenas de sexo por todos los sitios. Forma parte intrínseca de la fantasía medieval de George RR Martin, al fin y al cabo. Lo que es más inesperado es que una de las actrices se queje porque han cortado una de ellas y se enfrente al showrunner al respecto.

Let them cooke

Ha sido el caso de Olivia Cooke, que ha declarado a Elle que había una escena de sexo "sucia de cojones". "No era bonita, y por eso fue realmente divertida de hacer". Para añadir más leña al fuego, la actriz añade que era "carnal" y "animal", pero el showrunner, Ryan Condal, decidió eliminarla del metraje final de la segunda temporada. porque "no estábamos aprendiendo nada nuevo sobre los personajes". La actriz añade con pesar que "no estoy de acuerdo con él ligeramente, pero está bien, es su serie".

Creí que habría más escenas de sexo. Estoy aliviada al ver que, cuando las he tenido que hacer, han mostrado a Alicent recibiendo placer, es increíble y no se siente gratuito. Siento que estamos contando una historia.

Cooke añade entre risas que quizá acabemos viéndola en las tomas falsas, quién sabe. Por supuesto, esta comodidad a la hora de hacer escenas de sexo, asegura, tiene mucho que ver con trabajar mano a mano con Vanessa Coffey, la coordinadora de intimidad de la serie, más que necesaria en la saga. Ahora que ha saltado la liebre, ¿nos la regalará después de todo Max como escena inédita?

