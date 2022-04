"Espero que los futuros actores encuentren en mí un ejemplo". El legendario Alain Delon solicita la eutanasia

Hoy nos vemos obligados a traeros una de esas noticias que se teclean con un sabor de boca tremendamente amargo, y es que Alain Delon, leyenda del cine francés y protagonista de títulos como 'El gatopardo', 'El silencio de un hombre', 'Muerte de un corrupto', 'El silencio de un hombre' o 'A pleno sol' —la lista es prácticamente interminable—, ha solicitado la eutanasia a sus 86 años de edad.

La noticia ha trascendido durante una entrevista de Anthony Delon —hijo del intérprete— con el medio RTL centrada en la presentación del libro autobiográfico 'Entre perro y lobo'. En la conversación, Delon confirmó que, en efecto, su padre le había solicitado que organizase su eutanasia, arrojando algo de luz sobre los tristes eventos que han conducido hasta este momento.

"Me pidió que organizara esto. Tres meses después del accidente cardiovascular de mi padre, recibimos la noticia de que mi madre padecía un cáncer terminal de páncreas. En ese momento y en los meses siguientes sentí un vacío en mi interior, angustia y miedo. De repente, sentí que la muerte me acechaba y tuve la necesidad de parar el tiempo. Mi padre se quedó muy tocado con todo esto".

En 2021, Alain Delon, que sufrió en 2019 dos derrames cerebrales con secuelas permanentes, ya manifestó su opinión sobre la muerte digna en una entrevista con L'illustré, concedida después del fallecimiento de su esposa Nathalie.

Como despedida, el actor ha emitido este sencillo y, aún así, emotivo comunicado:

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo para su trabajo, sino para su vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".