"Estaba manipulada para ser una mujer explosiva". Scarlett Johansson revela cómo Hollywood la "arrinconó" en su adolescencia

Con una carrera que comenzó cuando tenía solo 9 años, la actriz Scarlett Johansson, ahora con 37, asegura que fue "encasillada" en papeles hipersexualizados al principio de su carrera. La estrella nominada al Oscar dejó su huella con 'Ghost World' (2001) cuando tenía 15 años, antes de abrirse camino con 'Lost in Translation' (2003).

"Estaba arrinconada"

Hablando en el podcast 'Table for Two with Bruce Bozzi', reflexionó sobre dos de las películas de alto perfil que protagonizó en 2003:

"Hice 'Lost in Translation' y 'La joven de la perla' y, en ese momento, tenía 18, 19 años y estaba entrando en mi propia condición de mujer y aprendiendo mi propio atractivo y sexualidad. Estaba siendo manipulada de alguna manera, para ser eso que llamas un actor tipo bomba sexual. Estaba jugando a ser la otra mujer y el objeto del deseo y de repente me encontré acorralada en este lugar. No podía salir de allí".

Johansson siguió encasillada en el papel del personaje "bomba" en películas de Woody Allen como 'Match Point' de 2005 y 'Vicky Cristina Barcelona' de 2008.

"Sería fácil sentarse frente a alguien en esa situación y decir: 'Esto está funcionando. Pero para ese tipo de bomba, ya sabes, que se quema brillando y rápido y luego se acaba y no tienes otra oportunidad más allá de eso. Fue un enigma interesante y extraño en el que estar, pero realmente volv´´í a trabajar en eso y tratando de hacerse un lugar en diferentes proyectos y trabajar en grandes repartos".

La actriz concluyó:

"Debido a la trayectoria que había seguido, me quedé atrapada en esto (también en parte por las directrices que me daban entonces, que era una parte importante, con mi agencia y todo eso). Ahora veo actores más jóvenes que tienen 20 años, se siente como si se les permitiera ser todas estas cosas diferentes . Ya ni siquiera se nos permite encasillar a los actores.Algo ha cambiado."