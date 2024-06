"Estoy cómoda con no merecer este tipo de vida". Maya Hawke es consciente de que solo trabajó con Quentin Tarantino por ser una nepobaby

Hace no tanto, a los hijos de actores famosos que iban pillando trabajo con directores de prestigio se les llamaba "enchufados". En 2024 tenemos una nueva palabra para definirles: nepo-babies. No quiere decir que actúen mejor ni peor, sino que, efectivamente, están ahí por quiénes son su padre y su madre. Es el caso de Maya Hawke, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, que se está convirtiendo en una estrella... gracias, en gran parte, a ellos.

Y a la pequeña nepo-baby le llamaron Maya

No se puede decir que ella no sea consciente, eso sí. En una entrevista con The Times of London, la actriz ha afirmado que es consciente de que quizá no se merezca del todo su carrera: "Hay mucha gente que se merece tener este tipo de vida y no lo hace, pero creo que estoy cómoda con no merecerlo y hacerlo de todas maneras". Y es que, cuando estaba empezando, "veía dos caminos, y uno de ellos era cambiar mi nombre, hacerme una rinoplastia e ir a castings abiertos".

Es muy difícil para alguien de la edad de Hawke hacerse con papeles como el de 'Stranger things', 'Asteroid city' o 'Maestro', pero es que su segundo papel en cine ya fue con Quentin Tarantino en 'Érase una vez en Hollywood'. Y sí, efectivamente, es consciente de que lo consiguió por la amistad del director con su madre.

Se han reído muchísimo de mí por un clip en el que dije, en la alfombra roja, que hice el casting. Nunca quise insinuar que no había conseguido el papel por motivos nepotistas - Creo que fue únicamente por eso. He hablado mucho con mi madre sobre ello y siempre me ha apoyado muchísimo.

El próximo trabajo de Maya Hawke será como una de las emociones de 'Inside Out 2' mientras continúa, al mismo tiempo, con su carrera discográfica. Porque al fin y al cabo uno puede estar ahí exclusivamente por sus padres, pero también hay que trabajárselo. Aunque sea un poco.

