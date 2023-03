"Estoy triste de no formar parte": la actriz original de Vanessa lamenta ser sustituida en 'Daredevil: born again'

Se han dicho muchas cosas sobre 'Daredevil: Born Again', desde que es una continuación natural de la serie de Netflix hasta que será una versión más light. Lo único que está claro es que ha habido una decisión en particular que no ha gustado nada a los fans de la original y que les hace intuir que no van a guardar el respeto debido: el reemplazo de Ayelet Zurer como Vanessa.

Ay, Ayelet

La actriz ha sido sustituida por Sandrine Holt, a la que hemos visto en 'Better call Saul' y 'MacGyver'. Zurer no se lo ha tomado muy bien ni ha fingido que le parecía perfecto. Es más: ha compartido en las stories de su Instagram la imagen de un artículo en el que se decía que "tomó las mejores decisiones posibles para traer a Vanessa a la vida".

Ayelet añadió que estaba "triste de no formar parte, pero siempre seré la mayor fan de Vincent D'Onofrio". La actriz no será la única que falte a la fiesta, dado que Marvel ha confirmado que Deborah Ann Woll y Elden Henson no volverán como Karen Page y Foggy Nelson. La noticia no ha sentado nada bien a los fans, que empiezan a mirar a la producción con ojos de sospecha, especialmente desde que se dijo que tendría un tono más amable y menos violento.

El que sí estará de vuelta será, por supuesto, Charlie Cox, especialmente después de su aparición en 'Spiderman: No way home' y 'She-Hulk: Abogada Hulka'. Los rumores indican también que no será el único que vuelva de las series de aquello que dimos en llamar "Marflix". ¿Es el momento de reunir a Los Defensores de nuevo?

