'Eyes Wide Shut': Cate Blanchett tuvo un papel "enmascarado" en la última película de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick, además de como una de las más grandes mentes que nos ha dejado el séptimo arte desde sus orígenes, pasará a la historia como uno de los directores con más obsesión por el detalle. Una característica que no sólo hace fascinante su filmografía, sino que deja anécdotas tan peculiares como la que os traemos a continuación.

Cuando se cumplen veinte años del estreno de 'Eyes Wide Shut', hemos descubierto que Cate Blanchett tuvo un pequeño papel en el filme; más concretamente en la mítica escena de la orgía. Aunque la australiana no llegó a pisar el set, porque su labor consistió en doblar al personaje interpretado por Abigail Good.

Cuando el Dr. William Hardford —Tom Cruise— llega al evento, es guiado a través de la mansión por la mujer enmascarada de Good, quien terminó siendo doblada debido a su fuerte acento británico; algo que la actriz imaginó que podría suceder: "Antes del estreno de la película, siempre me pregunté si me iban a doblar porque no tenía acento americano".

Ese en ese momento cuando Blanchett hace acto de presencia —o, mejor dicho, sus cuerdas vocales—. Leon Vitali, asistente de Kubrick, ha arrojado algo de luz al respecto, aclarando los motivos que condujeron al fichaje de lujo:

"¡Era Cate Blanchett! Esa era su voz. Queríamos algo cálido y sensual, pero que al mismo tiempo pudiese formar parte de un ritual. Stanley había hablado sobre encontrar esta voz y esta cualidad que necesitábamos. Después de que él muriese, estaba buscando a alguien. Fueron Tom y Nicole los que llegaron con la idea de Cate. Estaba en Inglaterra en aquél momento, así que vino a Pinewood y grabó sus frases."

Una pequeña curiosidad con la que hacer aún más grande la última obra del genio neoyorquino.

Vía | Vulture