Frankie Muniz acaba de confesar la razón por la que se negó a grabar dos episodios de 'Malcolm' (y no nos enteramos)

Casi dos décadas después del final de una de las mejores sitcom de (muy) comienzos del siglo XXI (bueno, técnicamente se estrenó el siglo pasado), su protagonista Frankie Muniz ha confesado que hubo dos episodios de 'Malcolm' (Malcolm in the Middle) en los que no participó... como protesta.

Así lo ha desvelado hablando con sus compañeros en el reality australiano 'I'm a Celebrity... get me out of here', ahora mismo en emisión. En la entrega de este mismo lunes, el actor (semi) retirado compartió una anécdota "que nadie sabe" y que, de paso, desvela que había bastante tensión en el ambiente del rodaje de la serie:

«Hubo dos episodios en los que no estoy. Me fui del set. Todos estaban tan aterrados de protestar cuando ciertas personas eran controladoras o groseras o irrespetuosas. Como si anduviesen con pies de plomo. Me daba tanta vergüenza por ver a la gente con miedo de defenderse a sí mismos, estaba en plan "Di algo". No me importaba si me decían que no iba a regresar nunca porque valía la pena.»

Una desaparición camuflada

Claro, en ese último aspecto, él reconoce que tenía la confianza de que su marcha temporal del set no tuviese represalias graves porque ayudaba bastante el hecho de que la serie se centrase en él. Por otro lado, fue una marcha del set que los espectadores apenas nos dimos cuenta.

Muniz aparece acreditado en los 151 episodios de 'Malcolm' aunque sí que los fans ya habían detectado la probable ausencia (y se había convertido en una de las numerosas leyendas urbanas en torno a la comedia) en al menos uno de los episodios de la cuarta temporada.

Concretamente el 4x17, 'Muestra de cortos II' (Clip Show #2) se observa que el actor no aparece en el metraje nuevo del capítulo, solo en los clips de archivo recopilados. Por lo que suponemos que este fue uno de los dos episodios, sin embargo, el otro episodio no está nada claro (aunque suponemos que debía ser también de la cuarta temporada).

Por otro lado, hay que recordar que Frankie Muniz ha sufrido durante su vida varias contusiones y accidentes isquémicos transitorios, lo que le ha llevado a episodios de pérdidas de memoria incluyendo algunos momentos específicos de su paso por 'Malcolm'. «Me pone algo triste», comentó el actor en su paso en 'Dancing with the Stars' allá por 2017, «vuelven cosas a mi mente que debería haber recordado».

