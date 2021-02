¿Gizmo o Baby Yoda? Zach Galligan explica por qué la criatura de 'Gremlins' es más adorable que la de 'The Mandalorian'

Mientras Grogu, alias "Baby Yoda", arrasa en todo el mundo gracias a 'The Mandalorian', Gizmo, la adorable criatura de 'Gremlins', está más olvidado. Pero las cosas pueden cambiar pronto para el mogwai: como recordaréis, hay una precuela en camino y, además, Gizmo se ha dejado ver en un anuncio publicitario donde se ha reencontrado con Zach Galligan, el protagonista (humano) de las dos películas sobre los gremlins.

A raíz del vídeo para promocionar la bebida Mountain Dew Zero Sugar, EW ha entrevistado a Galligan para conocer sus sensaciones al volver a actuar junto a la querida "mascota" que nos descubrió Joe Dante en 1984.

"Tiende a ser una experiencia más emocional de lo que pensaba que sería. Hubo un momento donde estábamos rodando el anuncio, tuvimos un pequeño descanso, y el marionetista estaba a mi lado manipulando los brazos de Gizmo. Me incliné hacía Gizmo y le dije: '¿Cómo estás, amigo? Me alegro de verte'. Era tan creíble que, después de horas trabajando con él, tenía su propia entidad. Te quedas un poco sin palabras, no tanto por reencontrarte con la marioneta, sino porque te manda 37 años atrás como un cohete, de una forma que casi nada más lo hace."