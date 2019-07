Primeros detalles de 'Gremlins: Secrets of the Mogwai', la precuela animada del clásico de Joe Dante

Hace aproximadamente un par de años, el director, productor y guionista Chris Columbus aseguró haber terminado el guión de una ampliamente rumoreada —y deseada— 'Gremlins 3'. Por el momento no hay ni rastro de la tercera entrega del clásico de 1984 pero, a falta de continuaciones, buenas son las precuelas.

El pasado mes de febrero os contamos que Warner Bros. y Amblin Television tenían entre manos una aventura animada que exploraría el pasado del universo 'Gremlins', destinada a la plataforma de streaming WarnerMedia. Cuatro meses después recibimos los primeros detalles sobre la serie, titulada 'Gremlins: Secrets of the Mogwai'.

'Secrets of the Mogwai', escrita por Tze Chun —'Érase una vez', 'Gotham'— y producida por Darryl Frank, Justin Falvey y Sam Register; estará compuesta por diez episodios de media hora de duración ambientados en la China de los años 20, donde seguiremos a un viejo conocido de la franquicia, tal y como reza la sinopsis oficial.

"En la adaptación animada para televisión viajamos a la Shanghai de los años 20 para descubrir la idea de cómo un Sam Wing (futuro dueño de la tienda Mr. Wing en la película de 1984) de 10 años conoce al joven Mogwai llamado Gizmo. Junto a una ladrona adolescente llamada Elle, Sam y Gizmo harán un peligroso viaje a través de la China rural, encontrando y, a veces, luchando contra coloridos monstruos y espíritus del folclore chino. En su misión de devolver a Gizmo a su familia y descubrir un tesoro legendario, serán perseguidos por un empresario industrial hambriento de poder y su ejército de Gremlins malvados."

Aún no ha trascendido más información sobre el reparto o la fecha de lanzamiento de 'Gremlins: Secrets of the Mogwai', pero su premisa es lo suficientemente atractiva como para invitarnos a seguir el proyecto con lupa. Veremos si hace honor a las dos joyas que la preceden, aunque la gesta no es, en absoluto, sencilla.