"Ha nacido una estrella fue una mala idea". Barbra Streisand critica la falta de originalidad de la película de Bradley Cooper y Lady Gaga, y revela qué otra pareja le gustaba más

'Ha nacido una estrella' fue una de las películas más populares de 2018, logrando una recaudación mundial de 436 millones de dólares frente a un coste de apenas 36. Además, fue candidata a ocho Óscar, llevándose para casa el galardón a la mejor canción. Nada de eso parece impresionar a Barbra Streisand, protagonista de la adaptación cinematográfica de la misma historia estrenada en 1976.

Meh

En el momento de su estreno, Bradley Cooper, director y protagonista masculino de esa nueva 'Ha nacido una estrella', afirmó que Streisand les había dado su bendición, pero ahora la célebre actriz, directora y cantante ha dado una versión diferente en la historia en su paso por el programa australiano 'The Sunday Project':

Al principio, cuando escuché que iba a hacerse de nuevo, se suponía que iban a ser Will Smith y Beyoncé, y pensé que eso sería interesante. Hacerla realmente diferente de nuevo, otro tipo de música, actores integrados, creía que era una idea genial. Por eso acabé sorprendida cuando vi lo mucho que se parecía a la versión que hice en 1976.

Recordemos que en 2011 se anunciaron negociaciones con Clint Eastwood para dirigir la película con Beyoncé en el papel protagonista, pero el proyecto no terminó de salir adelante. Fue años después cuando la llegada de Cooper lo reactivó y Lady Gaga se unió al mismo apenas unos meses más tarde. Fue ahí cuando terminó de decidirse el enfoque que tan poco convenció a Streisand.

De hecho, la famosa actriz y cantante no se cortó al decir que "pensé que era una mala idea", y que pese a ser consciente de que no puede discutir el éxito de la cinta dirigida por el propio Cooper: "No me importa tanto el éxito como la originalidad". Ojo también al hecho de que 'Ha nacido una estrella' ya tuvo dos versiones cinematográficas previas a la de Streisand, pero sí es cierto que hay muchas más diferencias con ellas que con la adaptación más reciente...

Vía | Indiewire